La star du Barça : nous ne craignons personne en Ligue des champions et Rodri nous fera passer à un autre niveau

Pau Cubarsi, la star du Barça, a réagi à la performance de son nouveau coéquipier Rodri, qui a disputé son premier match avec le club catalan lors de la victoire 2-0 face à l'Athletic Bilbao, jeudi dernier.

Interrogé sur l'arrivée de Rodri, le défenseur central espagnol a fait l'éloge du milieu de terrain international, soulignant à quel point il s'accorde avec le style de jeu de l'équipe.

Cubarsi a déclaré, dans des propos rapportés par le site Tribuna : « Rodri est le milieu défensif type du Barça. »

Et d'ajouter : « Nous avons Marc Bernal et Gavi, qui peuvent également évoluer à ce poste et qui ont réalisé de superbes saisons, mais Rodri peut nous faire passer à un autre niveau, que ce soit en termes de concurrence avec ses coéquipiers, de motivation, ou en jouant un rôle de leader au sein de l'équipe. »

La journée du match a également coïncidé avec le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, où le Barça affrontera à domicile Manchester City, Aston Villa, Feyenoord et Côme, tandis qu'il se déplacera pour affronter le Paris Saint-Germain, le Sporting Portugal, Galatasaray et Sabah Bakou.

Malgré la difficulté des rencontres européennes qui attendent l'équipe, Cubarsi a précisé que les joueurs du Barça gardent une confiance totale en leurs capacités.

Il a affirmé : « Nous avons jeté un rapide coup d'œil au tirage au sort, mais nous ne nous y sommes pas beaucoup attardés, car notre concentration était portée sur le match face à Bilbao. »

Et de conclure : « Maintenant, nous allons examiner le tirage plus en détail, mais nous n'avons peur de personne. Nous sommes le Barça, le meilleur club du monde, et nous irons sur n'importe quel stade à l'extérieur, ou nous recevrons n'importe quelle équipe qui viendra ici, pour livrer un grand match. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora