Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

La star du Barça : nous ne craignons personne en Ligue des champions et Rodri nous fera passer à un autre niveau

FC Barcelone vs Athletic Bilbao
FC Barcelone
Athletic Bilbao
LaLiga
Rodri
P. Cubarsi
Ligue des Champions
Espagne

Pau Cubarsi, la star du Barça, a réagi à la performance de son nouveau coéquipier Rodri, qui a disputé son premier match avec le club catalan lors de la victoire 2-0 face à l'Athletic Bilbao, jeudi dernier.

Interrogé sur l'arrivée de Rodri, le défenseur central espagnol a fait l'éloge du milieu de terrain international, soulignant à quel point il s'accorde avec le style de jeu de l'équipe.

Cubarsi a déclaré, dans des propos rapportés par le site Tribuna : « Rodri est le milieu défensif type du Barça. »

Et d'ajouter : « Nous avons Marc Bernal et Gavi, qui peuvent également évoluer à ce poste et qui ont réalisé de superbes saisons, mais Rodri peut nous faire passer à un autre niveau, que ce soit en termes de concurrence avec ses coéquipiers, de motivation, ou en jouant un rôle de leader au sein de l'équipe. »

La journée du match a également coïncidé avec le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, où le Barça affrontera à domicile Manchester City, Aston Villa, Feyenoord et Côme, tandis qu'il se déplacera pour affronter le Paris Saint-Germain, le Sporting Portugal, Galatasaray et Sabah Bakou.

LaLiga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
LaLiga
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Malgré la difficulté des rencontres européennes qui attendent l'équipe, Cubarsi a précisé que les joueurs du Barça gardent une confiance totale en leurs capacités.

Il a affirmé : « Nous avons jeté un rapide coup d'œil au tirage au sort, mais nous ne nous y sommes pas beaucoup attardés, car notre concentration était portée sur le match face à Bilbao. »

Et de conclure : « Maintenant, nous allons examiner le tirage plus en détail, mais nous n'avons peur de personne. Nous sommes le Barça, le meilleur club du monde, et nous irons sur n'importe quel stade à l'extérieur, ou nous recevrons n'importe quelle équipe qui viendra ici, pour livrer un grand match. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google