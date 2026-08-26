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barcelona-team photo-20260823(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem

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La star du Barça absente face à l'Athletic Bilbao, tandis que Rodri est prêt à débuter la rencontre

FC Barcelone vs Athletic Bilbao
FC Barcelone
Athletic Bilbao
LaLiga
H. Flick
Gavi
Rodri
Espagne
Allemagne

Flick a confirmé son exclusion

La star du Barça a manqué le dernier entraînement du club, avant la rencontre face à l'Athletic Bilbao, prévue demain jeudi, dans le cadre de la Liga.

Selon le journal "Mundo Deportivo", Rodri a fait preuve d'une grande disponibilité pour disputer son premier match avec les Blaugrana après avoir signé cet été.

De l'autre côté, Gavi a manqué l'entraînement d'aujourd'hui, confirmant ainsi son exclusion de la liste du Barça pour le match de demain.

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Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a affirmé lors d'une conférence de presse aujourd'hui que Gavi allait bien, et qu'il se portait beaucoup mieux qu'après le match précédent.

Il a déclaré : "Nous devons attendre une semaine avant qu'il ne revienne dans l'équipe".

Le club avait annoncé dans un communiqué officiel que Gavi avait subi une contusion au genou droit lors de la rencontre face à Elche, précisant que les examens médicaux auxquels le joueur s'était soumis avaient confirmé que la blessure n'était qu'une contusion, avec des prévisions d'un retour aux entraînements collectifs dans un court laps de temps (non précisé).

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