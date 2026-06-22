La star des Pharaons affirme : « L’Égypte est la meilleure équipe d’Afrique, et nous irons loin en Coupe du monde. »

Mustafa Zico, milieu de terrain des Pharaons, estime que l’Égypte possède les arguments pour briller au Mondial 2026. Selon lui, la sélection égyptienne, déjà considérée comme la plus forte du continent, a les moyens d’aller loin dans la compétition.

Il a d’ailleurs joué un rôle clé dans la victoire historique (3-1) des Pharaons face à la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée de la phase de groupes, inscrivant un but et offrant une passe décisive à Mohamed Salah, pour une première victoire égyptienne en Coupe du monde.

Au micro des journalistes, il a confié : « Notre performance est tout à fait logique. L’Égypte, qui possède l’un des effectifs les plus talentueux du continent, peut légitimement viser le plus haut dans cette épreuve. »

Le milieu de terrain des Pyramids a également raconté les coulisses de son retour en sélection : « J’étais totalement écarté de l’équipe nationale, puis Hossam Hassan m’a appelé alors que je me trouvais sur la côte nord. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé en Coupe du monde. Dès la première minute, il m’a fait confiance et m’a dit que ma présence n’était pas un hasard ; je fais donc tout pour ne pas le décevoir. »

Il a ajoutésur le site officiel de la Fédération égyptienne de football : « Marquer des buts est un don de Dieu et la récompense des efforts fournis ; je suis heureux d’avoir inscrit mes premiers buts et d’avoir offert une passe décisive à Mohamed Salah. »

Il a également souligné que l’ensemble du groupe livrait tout son potentiel pour honorer le football égyptien : « Tous les joueurs donnent le maximum pour offrir une performance remarquable et exceptionnelle à la sélection égyptienne lors de la Coupe du monde. »

Il a conclu : « Le bonheur des supporters égyptiens n’a pas de prix. »

Avec 4 points au compteur, les Pharaons occupent actuellement la première place du groupe 7 et se dirigent tout droit vers les seizièmes de finale, mettant fin à une longue période d’attente en décrochant enfin leur première victoire en Coupe du monde.

Les Pharaons sont ainsi devenus la deuxième sélection arabe à s’imposer dans cette Coupe du monde 2026, après le Maroc.

Les « Lions de l’Atlas » s’étaient imposés 1-0 face à l’Écosse lors de la 2ᵉ journée du groupe 3, tandis que l’Arabie saoudite, la Tunisie, l’Irak, la Jordanie, l’Algérie et le Qatar cherchent encore leur premier succès dans cette édition.

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