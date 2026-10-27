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Le sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine, Sergej Barbarez, a officiellement dévoilé sa liste de 26 joueurs pour les deux matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Suède et la Roumanie, prévus en novembre. Cette sélection est marquée par le retour du défenseur de Newcastle United Amar Dedic, qui devrait jouer un rôle clé dans la défense de la Bosnie-Herzégovine.

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Le retour de Dedic, un renfort défensif de poids

La présence de Dedic dans le groupe est un fait marquant après une période d’incertitude concernant son état de forme. Le latéral avait manqué les rassemblements internationaux de septembre et d’octobre en raison d’un problème récurrent aux ischio-jambiers, qui avait ensuite provoqué des tensions entre son club et la sélection. Les inquiétudes avaient atteint leur paroxysme lorsqu’il avait aggravé ce problème lors d’un match de Premier League contre Leeds United, ce qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant une longue période plus tôt dans la saison.

Son retour dans le groupe, aux côtés de Sead Kolasinac, joueur de l’Atalanta, offre à Barbarez des options expérimentées en défense. L’arrière-garde compte également le jeune Tarik Muharemovic, de Leeds United, et Nikola Katic, de Schalke. Le staff cherche ainsi à bâtir une défense solide, capable de contrer les menaces offensives suédoises. La concurrence pour une place dans le onze de départ reste rude, avec dix défenseurs retenus dans un groupe de 26 joueurs.

Barbarez mise sur la continuité pour les matches de novembre

Barbarez a choisi d’associer joueurs confirmés et talents émergents. La Bosnie-Herzégovine doit se rendre à Solna pour affronter la Suède le 14 novembre, avant de recevoir la Roumanie à Zenica trois jours plus tard. En vue de ces deux rencontres, le sélectionneur veut conserver la dynamique créée lors des derniers rassemblements internationaux. Il s’est montré très confiant quant à l’évolution de son équipe, estimant que les quatre dernières sorties avaient largement démontré ses progrès tactiques et sa force mentale.

« Les quatre derniers matches nous ont donné de nombreuses raisons d’être satisfaits. Nous avons vu une équipe qui croit en elle, qui se bat et qui sait ce qu’elle veut sur le terrain », a déclaré Barbarez à NFSBiH. « Notre parcours continue, mais nous n’oublions pas notre objectif, que nous gardons fermement en vue : obtenir la meilleure position possible lors du tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Europe. Notre objectif ultime est aussi de nous qualifier pour le prochain grand tournoi. »

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« Notre énergie et notre approche n’ont jamais été remises en question ; c’est l’un de nos plus grands atouts depuis que nous travaillons ensemble. Si elles restent au niveau affiché jusqu’ici, nous aurons de très bonnes chances de faire tourner les prochains matches en notre faveur, c’est-à-dire d’essayer de les gagner. »

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Un milieu stable, avec un talent de la Juventus

Au milieu de terrain, Barbarez s’appuie sur la fiabilité de Benjamin Tahirovic, de Genk, et d’Armin Gigovic, des BSC Young Boys. Le groupe bénéficie également de la présence de Kerim Alajbegovic, espoir de la Juventus, dont la récente alerte à la hanche à Turin s’est révélée sans gravité. La sélection de ces joueurs techniques laisse entrevoir une volonté de maîtriser la possession à Zenica, où la Bosnie-Herzégovine a souvent su répondre présente sous pression.

Ivan Sunjic et Esmir Bajraktarevic, du PSV Eindhoven, complètent le milieu de terrain, apportant à la fois une protection défensive et de la créativité. Barbarez a clairement indiqué que l’objectif ultime reste la qualification pour un grand tournoi. Il considère ce groupe de milieux comme essentiel pour mettre en œuvre son projet tactique sur le terrain tout au long de la campagne de Ligue des nations.

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Demirovic, joueur de Stuttgart, à la pointe de l’attaque

Devant, l’attaquant du VfB Stuttgart Ermedin Demirovic mènera l’offensive et sera la principale menace devant le but. Il sera accompagné de Haris Tabakovic, du RB Salzburg, et de l’attaquant de Sint-Truiden Samed Bazdar, offrant à la Bosnie plusieurs profils pour faire face à différents dispositifs défensifs. Jovo Lukic et Matej Deket apportent davantage de profondeur à l’effectif, donnant à Barbarez une certaine souplesse tactique si les matches nécessitent une approche plus directe en fin de rencontre.

Le groupe étant désormais finalisé, l’attention se tourne vers le stage de préparation à Sarajevo avant le départ de l’équipe pour la Suède. La Bosnie-Herzégovine cherche actuellement l’efficacité devant le but qui lui permettra de transformer ses prestations compétitives en victoires.