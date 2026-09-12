Le Portugais Diogo Dalot a révélé la douleur qu'il a ressentie en observant le succès de Manchester City, la pression qui accompagne le fait de jouer avec United, ainsi que sa détermination à contribuer au retour de Manchester United au sommet du football anglais et européen.

Le site Tribuna a publié les déclarations de Dalot, faites au réseau ESPN, dans lesquelles il a dit : « Je ne dirai pas que ce n'était pas douloureux, car ça l'était réellement. Il y a eu des saisons où nous n'étions même pas en mesure de rivaliser avec eux. C'est douloureux de le dire. »

Il a ajouté : « Je veux faire partie de l'équipe qui ramène Manchester United au sommet, car c'est ce que j'ai vu de ce club en grandissant. Ils gagnaient, ils rivalisaient, ils possédaient les meilleurs joueurs du monde, et je veux faire partie de cela. »

Il a poursuivi : « Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais ce que j'essaie de faire avec moi-même, c'est de penser à ce que je veux accomplir et à l'endroit où je veux arriver. Quand je signe pour le club, je ne le fais pas en pensant que je partirai dans deux ou trois ans. J'ai signé parce que c'est le meilleur endroit où je puisse être. Vous devenez partie intégrante d'un club qui peut être le plus grand club du monde. »

Il a enchaîné : « Lorsque je suis arrivé, il y avait un petit nombre de joueurs qui avaient passé une longue période ici, et ils m'ont aidé à comprendre les choses. Parfois, vous traversez une période difficile, mais ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. Et parfois, les gens comprennent mal les critiques, car ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Il arrive que les critiques soient constructives, et vous devez assumer une part de responsabilité. »

Dalot a dit : « Je pense qu'être ici depuis toute cette période me donne le sentiment qu'il est parfois de ma responsabilité d'essayer d'aider les joueurs à comprendre que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'ils le croient, et parfois pas aussi bonnes qu'ils le croient. J'ai le sentiment que cela doit assurément être l'un de mes rôles aujourd'hui. »

Il a ajouté : « Ce que j'ai appris durant la période que j'ai passée ici, c'est que ces matchs changent le visage des saisons. Nous en avons vu un exemple la saison dernière, lorsque nous traversions une très mauvaise période, puis le match contre Manchester City est arrivé et nous a donné la confiance nécessaire pour disputer une série de matchs et enchaîner les victoires. »

Il a poursuivi : « Cette saison, nous n'avons pas obtenu les points que nous aurions peut-être dû obtenir et que nous voulions, mais ces matchs peuvent vous donner cette étincelle qui vous fait sentir que vous êtes réellement capable d'aller de l'avant. Il n'y a aucun autre match que nous souhaiterions disputer maintenant plus que cette confrontation. »

Il a insisté : « Pour moi, l'objectif est de remporter le championnat d'Angleterre et la Ligue des champions. Si vous regardez la période que j'ai passée ici, vous ne trouverez pas une seule fois où nous avons réellement lutté pour le titre du championnat d'Angleterre jusqu'au mois de mai, où nous sommes arrivés aux dernières journées en étant au cœur de la course. »

Il a ajouté : « Ce sera peut-être le plus grand accomplissement de ma vie, que de faire partie de quelque chose qui ramène ce club à se battre pour ces titres, car, en toute franchise, c'est là que ce club devrait se trouver. »

Il a conclu : « Je sais que si nous atteignons ce stade et que nous nous en rapprochons, je pense que nous créerons quelque chose autour du club. C'est ce qui me motive le plus, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire partie de cela, et j'espère que nous atteindrons ce moment. »

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