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Abobakr El Mokadem

Traduit par

La star de Manchester City révèle ce que Foden a fait dans le vestiaire après son expulsion

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
P. Foden
E. Anderson
Angleterre

City remporte le derby sur un but polémique

Un rapport de presse a révélé, ce lundi, la réaction de Phil Foden, la star de Manchester City, dans le vestiaire, après son expulsion hier face à Manchester United.

Foden a écopé d'un carton rouge direct à la 23e minute pour avoir donné un coup de pied à Bruno Fernandes.

Malgré plus de 70 minutes jouées à dix, City a signé sa première victoire sur la pelouse d'Old Trafford depuis près de trois ans grâce au but controversé d'Erling Haaland.

Elliot Anderson, l'homme du match, a révélé, selon le journal « The Sun », que Foden « sautait de joie » lorsqu'il a retrouvé ses coéquipiers.

Anderson a déclaré : « Il était évidemment très déçu de ne pas avoir disputé l'intégralité du match, mais il sautait de joie dans le vestiaire. Comme nous tous. »

Il a poursuivi : « Le carton rouge a évidemment rendu le match beaucoup plus difficile, et nous nous sommes tous serré les coudes, ce qui témoigne d'un véritable esprit combatif des joueurs. »

Il a ajouté : « Ce n'était pas idéal, bien sûr, Phil, ta sortie du terrain, mais nous nous sommes tous battus pour cela. Ça a changé la manière de jouer, mais nous avons réalisé une très bonne performance dans ces conditions. »

Il a continué : « J'ai donné tout ce que je pouvais pour l'équipe : les duels individuels et le jeu entre les lignes. Je pense avoir livré une bonne prestation, j'ai gardé mon calme lors des phases de possession avec l'équipe, et j'ai aidé tout le monde. »

Anderson avait été excellent lors des matches aller et retour contre United la saison dernière avec Nottingham Forest, et il était leur point d'ancrage idéal au milieu de terrain.

Le joueur de 23 ans a préféré rejoindre Manchester City dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 116 millions de livres sterling, et il a qualifié son nouveau club de « rois de Manchester » lors de sa présentation en juillet.

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