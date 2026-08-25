Nico O'Reilly, la pépite de Manchester City, a remporté le trophée du meilleur jeune joueur de la saison dernière en Premier League.

La distinction a été décernée lors de la cérémonie de remise des prix de l'Association des footballeurs professionnels (PFA), organisée ce mardi soir pour récompenser les joueurs les plus performants du football anglais cette année, selon un vote des joueurs professionnels.

O'Reilly est devenu un joueur titulaire indispensable dans l'effectif de Manchester City, le latéral gauche de 21 ans ayant disputé 55 matches durant la saison 2025/2026, inscrivant neuf buts et délivrant six passes décisives.

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O'Reilly a livré une prestation remarquable lors de la dernière finale de la Coupe de la Ligue face à Arsenal (2-0) en mars dernier, offrant le titre à City en marquant les deux buts de la rencontre.

À noter qu'O'Reilly a été l'un des cadres de la sélection d'Angleterre ayant participé à la Coupe du monde 2026 et a contribué à décrocher la troisième place.











