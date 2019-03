La star de Manchester City Kevin De Bruyne rassure sur sa blessure aux ischios

Pep Guardiola a annoncé que le milieu serait indisponible "pour un moment", mais le joueur a fait savoir que sa blessure n'était pas si grave.

Kevin De Bruyne a cherché à minimiser la gravité de la blessure aux ischios jambiers qu'il a contractée lors de la victoire de Manchester City à Bournemouth, samedi. Le Belge a dû sortir en première mi-temps au Vitality Stadium, demandant à être remplacé immédiatement après une passe pourtant anodine.

L'entraîneur des Citizens, Pep Guardiola a déclaré à l'issue de la rencontre que son milieu de terrain serait "forfait pour un moment", laissant craindre le pire. L'entraîneur espagnol a notamment mis en cause le calendrier surchargé de son équipe pour expliquer une blessure musculaire de ce type.

Kevin De Bruyne a pourtant affirmé par la suite qu'il serait de retour relativement rapidement. "Cela arrive, vous savez", a-t-il dit à la presse. "Je ne pense pas que ce soit trop grave cette fois, ça va. J'ai ressenti une légère douleur à la fin de la mi-temps. J'ai fait une action avec la passe et je ne me suis pas senti bien donc je suis sorti. C'est mieux de ne pas prendre un risque." Interrogé sur le fait qu'il puisse manquer plusieurs matches, il a répondu : "Je n'espère pas. J'ai senti quelque chose mais je ne pense pas que ce sera trop sévère."

De Bruyne a déjà manqué une grande partie de la saison en cours en raison de deux blessures au genou et n'est de retour à son meilleur niveau physique que depuis quelques matches. "Je suis revenu et j'avais besoin d'un peu de temps parce que j'ai été absent pendant six mois. Mais les deux derniers mois, j'ai presque tout joué et me suis senti bien. Là j'ai ressenti quelque chose mais nous avons joué 4 matches en dix jours, c'est peut-être ça."

Les Citizens se sont imposés sur un but de Riyad Mahrez, le remplaçant de De Bruyne, face à une équipe de Bournemouth très défensive. Le Belge considère que certains matches cette saison ont été encore plus compliqués que cela, les équipes adverses choisissant de se concontrer sur l'aspect défensif contre les Skyblues.

"Je pense que les gens savent déjà ça. Parfois cela devient plus difficile parce que les joueurs défendent plus qu'ils ne le faisaient l'année dernière. [Samedi] c'était un peu compliqué parce que j'aime Bournemouth comme équipe. Normalement, les joueurs sont plus libres sur le terrain, ils aiment attaquer. Mais aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, ils n'ont pas voulu, c'est comme ça."

Cette victoire permet à City de reprendre la tête du championnat, après le match nul de Liverpool à Everton (0-0). Au même stade la saison dernière, l'équipe de Pep Guardiola avait 16 points d'avance sur son dauphin. "J'ai préféré la saison dernière parce que nous savions que nous allions probablement gagner. Mais nous ne pouvons rien y faire. [Liverpool] joue très bien et nous aussi. Nous avons légèrement moins de points que la saison dernière mais les points que nous avons -71 je crois - c'est incroyable. Donc nous essayons simplement de continuer comme ça et nous verrons bien où nous serons à la fin."