Après son transfert du BVB au FC Barcelone, Adeyemi a inscrit contre les Suisses son premier but pour les Catalans et, au-delà de cela, a aussi été couvert d’éloges par la presse espagnole.

Le joueur de 24 ans a « envoyé un signal » et a « particulièrement brillé » lors de la victoire en match amical, a notamment écrit Marca, qui a ensuite également désigné l’Allemand comme le « protagoniste du match ». En plus de son but de l’ouverture du score, Adeyemi a aussi offert le 2-1 à Hamza Abdelkarim. Le score ne s’est ensuite alourdi que dans les dernières minutes avec les entrées de Dani Olmo et Lamine Yamal.

Adeyemi a malgré tout livré « un match très abouti » et adressé « un message » à l’entraîneur Hansi Flick : « Il veut s’assurer une place dans le onze de départ. Dans une attaque où la concurrence sera extrêmement rude, l’Allemand prend lentement un avantage. Il a bien joué à droite comme à gauche et a été décisif. »

Adeyemi devient la « star de la soirée » au Barça

Le Sport a lui aussi vu en Adeyemi la « star de la soirée », lui qui a disputé « son meilleur match de la préparation estivale » : « Sa vitesse est impressionnante. À ce niveau, il pourrait être une recrue formidable. »

Adeyemi avait rejoint le Barça à la mi-juillet pour un montant relativement faible de 22 millions d’euros, après quatre ans au BVB. En 2022, les Schwarzgelben avaient encore déboursé environ 30 millions pour l’ailier. L’indemnité de transfert d’Adeyemi pourrait toutefois encore grimper à 29 millions grâce aux bonus, ce qui permettrait de limiter au minimum la moins-value des Schwarzgelben.

En outre, Dortmund s’est assuré 35 % sur une future revente d’Adeyemi. Si le joueur de 24 ans devait donc un jour quitter le Barça pour une indemnité de transfert élevée, le BVB en profiterait encore énormément.

Sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, Adeyemi avait perdu sa place de titulaire la saison dernière et s’est souvent retrouvé, surtout lors de la seconde moitié de saison, dans un rôle de joker de luxe. Au final, il n’a jamais pu répondre avec constance aux immenses attentes depuis son transfert de Salzbourg au bassin de la Ruhr.

Désormais, il veut tenter un nouveau départ réussi sous les ordres de Flick au Barça, mais devra pour cela faire face à une concurrence exceptionnelle dans un effectif composé de stars comme Yamal, Raphinha ou Anthony Gordon.

Comment se sont déroulées les premières semaines d’Adeyemi à Barcelone ?

Après ses débuts début août, Flick avait encore tenu des propos extrêmement critiques au sujet d’Adeyemi. « Il a beaucoup plus de potentiel que ce qu’il a montré. À l’entraînement, j’ai déjà vu un meilleur Karim », a estimé l’entraîneur en chef des Catalans à l’issue du match nul 2-2 de son équipe contre Birmingham City, lors duquel Adeyemi était sur le terrain pendant les 45 premières minutes.

« Beaucoup de choses » dans le match d’Adeyemi « n’étaient pas si bonnes », a expliqué Flick. « Mais il n’en est aussi qu’à sa première semaine d’entraînement, donc c’est normal. Sa vitesse et sa qualité de finition sont bonnes, il a beaucoup de potentiel. Et je pense aussi qu’il peut beaucoup nous apporter. »

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