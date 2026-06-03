La star de la NBA Giannis Antetokounmpo remporte la PlayStation Cup après être entré sur le terrain à Budapest

Budapest, 03/06/2026

Après avoir remis le prix PlayStation Player Of The Match à Vitinha à la suite de la finale de l’UEFA Champions League samedi soir, la superstar de la NBA Giannis Antetokounmpo est revenue sous les projecteurs dimanche en entrant sur le terrain pour la PlayStation Cup.

Organisée au Puskás Aréna, où le Paris Saint-Germain avait soulevé le trophée de l’UEFA Champions League après sa victoire aux tirs au but contre Arsenal la veille, la PlayStation Cup a donné vie à “The Game After The Game” à Budapest.

Aux côtés d’une équipe dirigée par le vainqueur de la Ligue des champions John Obi Mikel, Giannis a quitté le parquet de basket pour le terrain de football, jouant aux côtés de créateurs internationaux dont Jules Lopez de GOAL Front Three, alors qu’ils concouraient pour le Platinum Trophy.

Face à des équipes menées par les légendes du football Gilberto Silva, Blaise Matuidi et Cafu, Team Mikel a enchaîné les matchs disputés avant de s’imposer de façon spectaculaire en finale contre Team Cafu — remportant la PlayStation Cup aux tirs au but, comme le PSG lors de la finale de l’UEFA Champions League la veille.

Pour Giannis, le week-end a commencé par un rôle majeur lors de la cérémonie de la finale de l’UEFA Champions League et s’est terminé par son propre trophée, alors qu’il a aidé Team Mikel à conclure un week-end inoubliable de football, de compétition et de jeu à Budapest.

La finale de l’UEFA Champions League commence sur PS5.

PlayStation



