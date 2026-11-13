La star de la France : si vous laissez des miettes aux Italiens, ils les prennent

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Adrien Rabiot, le capitaine de l'équipe de France, a critiqué la prestation de son équipe après la défaite face à l'Italie sur le score de 3-1, jeudi soir au stade de San Siro à Milan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Rabiot a estimé que l'équipe de France avait livré une bonne première mi-temps, mais qu'elle avait gâché des occasions qui lui auraient permis de tuer le match plus tôt, avant que l'équipe d'Italie ne profite des erreurs des Bleus et ne renverse le score à son avantage.

Le milieu de terrain a déclaré, dans des propos à la presse après la rencontre : « Nous avons livré une très belle première mi-temps et nous nous sommes créé de nombreuses occasions. Je pense que nous aurions pu plier le match et le tuer. »

Il a ajouté : « Ils ont marqué sur leur première frappe. Je connais bien ces Italiens, et si tu leur laisses des miettes, ils les prennent. À certains moments, nous montions avec trop de joueurs, et ils nous ont punis sur certaines périodes. »

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Rabiot est revenu sur ce point en affirmant : « Nous montions avec trop de joueurs, et l'Italie a su nous punir à la moindre erreur. »

Rabiot a porté le brassard de capitaine de l'équipe de France face à l'Italie, pour la première fois de sa carrière internationale, en l'absence de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, blessés.

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La rencontre s'est déroulée au stade San Siro, que l'international français connaît bien, puisqu'il s'agit du stade où il dispute ses matchs avec le Milan AC.

La France avait entamé la rencontre de belle manière et avait pris l'avantage grâce à un but de Michael Olise à la dixième minute, mais l'Italie est revenue au score par l'intermédiaire de Francesco Pio Esposito à la 26e minute.

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En seconde période, Davide Frattesi a inscrit le but de l'avantage pour l'Italie à la 63e minute, avant que Pio Esposito n'ajoute le troisième but sur penalty à la 75e minute, après que son frère Sebastiano Esposito eut manqué un autre penalty plus tôt dans la même période.

Avec ce résultat, l'équipe d'Italie a porté son total à 10 points, à égalité avec la France en tête du groupe 1, mais devant elle grâce au résultat des confrontations directes, tandis que Zinédine Zidane a subi sa première défaite depuis qu'il a pris en main l'équipe de France.

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L'équipe d'Italie n'avait plus remporté la moindre victoire face à la France sur son sol depuis le 5 mai 1962, lorsqu'elle s'était imposée sur le score de 2-1 à Florence.

Lors de cette rencontre historique de 1962, l'équipe de France avait pris l'avantage grâce à Jean-Claude Piumi à la 28e minute, avant que l'Italien José Altafini ne réplique par un doublé, aux 47e et 51e minutes, offrant la victoire aux hôtes.

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Depuis cette date, les deux sélections se sont affrontées à plusieurs reprises sur le sol italien, sans que la Nazionale ne parvienne à renouveler cette victoire, avant de briser le signe indien jeudi soir, 64 ans plus tard.

La France s'était imposée, lors de sa dernière visite au stade San Siro en novembre 2024, sur le score de 3-1, également dans le cadre des matchs de la Ligue des nations.