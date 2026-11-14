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Alex Baena, la star de la sélection espagnole, est monté au créneau pour défendre son sélectionneur Luis de la Fuente et sa manière de gérer le dossier Lamine Yamal.

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Alex Baena, la star de la sélection espagnole, est monté au créneau pour défendre son sélectionneur Luis de la Fuente et sa gestion du dossier Lamine Yamal.

Le milieu de terrain de l'Atlético Madrid a affirmé que le jeune ailier du Barça n'avait bénéficié d'aucun privilège de la part du sélectionneur espagnol, précisant que son absence de la précédente liste était due à des douleurs physiques.

Le quotidien Mundo Deportivo a publié les déclarations d'Alex Baena lors de la conférence de presse d'avant-match de la rencontre entre l'Espagne et l'Angleterre en Ligue des nations, demain dimanche.

Interrogé sur la question de savoir s'il accepterait que Yamal bénéficie d'un traitement de faveur, Baena a répondu : « Oui, mais il n'a reçu aucun privilège. Il a terminé le match du Metropolitano en souffrant de certaines douleurs, il a passé des examens médicaux et cela s'est arrêté là. Et si à un moment donné nous devions lui accorder un traitement préférentiel, tous les joueurs le comprendraient. »

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Baena a également voulu minimiser le tapage suscité autour de la décision de De la Fuente, soulignant : « Nous devons comprendre que nous n'avons jamais eu un joueur qui suscite autant d'attention que Lamine Yamal. »

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Il a poursuivi : « Mais je pense que Luis de la Fuente aurait agi de la même manière avec n'importe quel autre joueur. Le tapage vient davantage de l'extérieur que de ce qui se passe au sein de la sélection. »

L'international a indiqué que l'ambiance au sein du vestiaire de la Roja reflétait à quel point cette situation était gérée avec naturel.

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Le milieu de terrain a par ailleurs évalué l'état de la sélection anglaise, le prochain adversaire de l'Espagne, et n'a pas hésité à placer les deux sélections parmi les meilleures sur la scène internationale.

Il a déclaré : « Je pense que nous sommes, avec l'Angleterre, les deux meilleures sélections au monde. L'Angleterre est actuellement la plus prête et compte un groupe de grands joueurs. »

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Au sujet de Harry Kane, récemment sacré Ballon d'Or, Baena a reconnu qu'il aurait préféré qu'un joueur espagnol ou que Lamine Yamal remporte le trophée, mais il a estimé que le sacre de l'attaquant anglais était mérité.

Baena a mis en garde contre les principales sources de danger dans les rangs de la sélection anglaise, déclarant : « Kane et Bellingham font partie des meilleurs joueurs à leur poste. Nous devons nous méfier de leur capacité à progresser directement vers le but et leur accorder une attention particulière. »

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Baena a également abordé sa progression personnelle et les critiques dont il a fait l'objet lorsqu'il a rejoint la liste de la sélection participant à la Coupe du monde.

Le joueur originaire d'Almería a reconnu que sa saison précédente n'avait pas été la meilleure de sa carrière, mais il a défendu la confiance que De la Fuente lui a toujours accordée, et il a évoqué le changement intervenu dans son niveau depuis lors.

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Il a déclaré : « Je pense qu'il est compréhensible que les gens critiquent la décision de me convoquer. J'ai toujours reconnu que ma saison n'avait pas été la meilleure. Mais le sélectionneur m'a toujours fait confiance, et je donnais tout ce que j'avais à 100 %. De plus, je contribue beaucoup à créer une ambiance positive au sein du groupe. Et il est vrai que la Coupe du monde m'a aidé à franchir un cap que je n'étais pas capable d'atteindre auparavant, et je vis aujourd'hui la meilleure période de ma carrière. »

Pour conclure, le joueur de l'Atlético Madrid a insisté sur l'importance de poursuivre la série de matchs sans défaite, qui a fait de la sélection espagnole détentrice du plus long record historique de matchs consécutifs sans défaite.

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Il a terminé : « Nous accordons une grande importance à cela. Aucun d'entre nous n'aime perdre. Et il est important de voir jusqu'où nous pouvons aller. »