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La star de City manque l'entraînement dans un contexte de rumeurs le liant à Tottenham

Premier League
Savinho
Manchester City
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Angleterre
Brésil

Le joueur brésilien Savinho a manqué l'entraînement de Manchester City hier, jeudi, alors que son nom est associé à un transfert vers Tottenham Hotspur.

Le journal « The Sun » rapporte que Tottenham espère recruter Savinho, alors que des sources de Manchester City confirment que le joueur souhaite partir et rejoindre les Spurs.

Des sources internes à Manchester City ont précisé que l'ailier brésilien a manqué l'entraînement en raison d'une maladie.

Selon les rapports, Savinho, âgé de 22 ans, a de nouveau clairement exprimé cette semaine son désir de rejoindre Tottenham.

Cela pourrait placer Manchester City devant une décision difficile concernant l'une de ses options offensives, au moment où Tottenham continue de faire pression pour finaliser l'opération.

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Savinho a rejoint les rangs de Manchester City à l'été 2024, et son contrat court jusqu'en 2031.

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