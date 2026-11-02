Pau Torres, joueur d'Aston Villa, a surpris Lamine Yamal, ailier du Barça, avec des déclarations audacieuses au sujet du Ballon d'Or, avant la rencontre entre les deux équipes, demain mardi, en Ligue des champions, au stade Spotify Camp Nou.

Torres a déclaré lors d'un entretien avec le journal Sport : « Les statistiques de Harry Kane étaient bonnes, mais j'aurais aimé que ce soit un joueur espagnol qui remporte le Ballon d'Or. »

Il a poursuivi : « Je pense que Yamal le méritait. Et si cela n'arrive pas cette année, cela arrivera peu de temps après, car Lamine est tout proche de le remporter. Il est certain qu'il va maintenir son niveau et le développer. »

Il a ajouté : « Ce sera un plaisir pour moi de jouer face à Yamal et de me charger de le surveiller dans certaines situations. Il te surprend toujours, on ne peut pas prédire ce qu'il va faire, et bien souvent la présence d'un seul joueur ne suffit pas pour le marquer. »

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Il a souligné : « Le Barça a-t-il eu raison de recruter Rodri ? Oui, sans aucun doute. Non seulement parce qu'ils disposent d'un joueur comme lui dans l'équipe, mais aussi parce qu'ils ont privé le Real Madrid de l'obtenir. »

Il a renchéri : « Je vais te raconter une anecdote amusante : nous ne nous sommes jamais affrontés jusqu'à présent, pour une raison ou une autre. Nous nous sommes parlé ces derniers jours, et nous avons hâte de nous saluer, mais après le match. Pendant la rencontre, en revanche, il n'y aura aucune amitié. »

Il a insisté : « Rodri est un joueur humble, et le football ne l'a pas changé. Il étudiait à l'université et logeait en résidence universitaire. Une anecdote amusante : quand il se préparait à partir et à rejoindre l'Atlético Madrid, il est revenu rendre visite à l'un de ses amis de l'université, et au lieu de réserver le meilleur hôtel, il s'est contenté de dormir sur un matelas dans la chambre de son camarade de fac, et il a passé la nuit avec lui à la résidence. »

Il a fait remarquer : « Rodri contrôle le milieu de terrain avec une parfaite maîtrise, il apporte beaucoup à l'équipe sur les plans défensif et offensif, et c'est le meilleur joueur du monde à son poste. »

Au sujet de la rencontre attendue face au Barça, il a commenté : « Nous n'éprouvons aucune peur, mais nous avons du respect pour l'adversaire. Nous savons que le match sera extrêmement difficile, mais rien n'est impossible. Nous allons tenter de rivaliser avec les armes dont nous disposons. »

Pau Torres a affirmé : « Quel est le joueur dont le Barça doit se méfier ? Nous avons cette année des joueurs dotés de grandes capacités à progresser directement vers le but, comme Mbai, Alisson et Nicolas Jackson lui-même. »

Le joueur d'Aston Villa a fait observer : « Que manque-t-il au Barça pour remporter la Ligue des champions ? Je pense que ce qui l'a affecté ces dernières années, c'est d'avoir dû disputer certains tours à élimination directe en infériorité numérique. Il a été tout proche d'atteindre la finale, et il possède un effectif capable de remporter le titre. »

Il a expliqué : « Es-tu soulagé de l'absence de ton ami Eric Garcia ? C'est dommage, car j'aurais voulu jouer face à lui. Je suis très content pour lui, parce qu'il a fourni de gros efforts pour atteindre la place qu'il occupe aujourd'hui. »