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Viktor Gyokeres affiche une forme sensationnelle devant le but avec la Suède, et l’attaquant d’Arsenal vise désormais le sommet du classement des buteurs de la sélection. Il estime avoir les moyens de dépasser un jour le légendaire Zlatan Ibrahimovic et de devenir le meilleur buteur de l’histoire de son pays.

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À la conquête du record d’une légende

Gyokeres traverse actuellement la meilleure période de sa carrière avec la sélection suédoise. L’attaquant d’Arsenal a reconnu qu’il visait le record de buts détenu de longue date par Ibrahimovic. L’ancien joueur emblématique de l’AC Milan et de Manchester United a pris sa retraite internationale avec 62 buts pour la Suède, un total qui a longtemps semblé hors de portée des attaquants suédois actuels. Mais Gyokeres marque avec une telle régularité que ce qui paraissait impossible commence à sembler envisageable.

Le joueur d’Arsenal compte actuellement 25 buts en 41 sélections avec l’équipe première de son pays, une efficacité qui lui a permis de remonter rapidement au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection. Lors de la dernière trêve internationale, il a inscrit quatre buts en quatre matches. Il abordera la rencontre de samedi contre la Bosnie-Herzégovine après avoir marqué lors de sept matches consécutifs de Ligue des nations. Interrogé sur ses chances de rattraper Ibrahimovic, le joueur de 28 ans s’est montré confiant à long terme.

« Bien sûr que c’est possible, a-t-il déclaré, selon Fotbollskanalen. Oui, si je continue à jouer et que je joue encore longtemps. Donc oui, bien sûr que c’est possible. C’est un objectif vers lequel travailler, à 100 %. Je me sens bien dans ce domaine. Il est clair que je veux continuer sur cette voie et marquer des buts pour la sélection. C’est une sensation fantastique. Difficile de faire mieux. »

Une ascension au classement des meilleurs buteurs

Gyokeres se rapproche rapidement du top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Suède. S’il marque encore trois fois, le joueur d’Arsenal dépassera deux figures du football suédois, Agne Simonsson et Tomas Brolin, pour prendre la neuvième place de ce classement. Sa récente série de buts témoigne de l’efficacité du système tactique mis en place par Graham Potter, qui permet à l’attaquant de s’épanouir à la pointe de l’attaque aux côtés d’Alexander Isak, joueur de Liverpool.

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L’attaquant prend manifestement plaisir à jouer sous la nouvelle direction et compte bien prolonger sa série de buts pendant cette campagne de Ligue des nations. Évoquant ses buts inscrits lors de sept matches consécutifs dans la compétition, il a admis avec le sourire : « J’y ai quand même pensé. C’est le plan. »

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La montée en Ligue des nations en jeu

Les records individuels ne sont pas le seul enjeu de cette trêve internationale : la Suède cherche à accéder au plus haut niveau de la Ligue des nations. Une victoire contre la Bosnie-Herzégovine samedi lui garantirait la première place de son groupe et la montée en division A. Pour Gyokeres, affronter les meilleures nations du monde est la prochaine étape naturelle pour ce groupe en pleine progression, qui cherche à prendre de l’élan avant les prochains grands tournois.

Après la rencontre à Solna, la sélection suédoise se rendra en Pologne mardi pour conclure son programme actuel. La réussite collective reste la priorité, mais le total de 62 buts d’Ibrahimovic demeure une source majeure de motivation pour l’attaquant d’Arsenal. « C’est là qu’on veut être, bien sûr. Comme les autres nations qui sont en Ligue des nations. Nous voulons jouer contre les plus grandes nations. Nous mesurer à elles », a déclaré Gyokeres.

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L’évolution tactique de Potter

Potter a réussi à intégrer plusieurs joueurs de haut niveau à son onze de départ, avec Gyokeres à la pointe de l’attaque. L’entraîneur a confirmé que, malgré quelques séances d’entraînement individuelles en début de semaine, Gyokeres est en pleine forme et disponible. « Tout le monde est disponible. Il n’y a aucun problème », a indiqué Potter en faisant le point sur l’état de son groupe.

Une nouvelle qui réjouira les supporters, impatients de voir l’attaquant poursuivre sa quête d’un record historique. Il lui manque encore 37 buts pour égaler la légende, mais sa trajectoire actuelle laisse penser que ce record jugé « impossible » à battre pourrait enfin être réellement menacé par celui que l’on surnomme « Bulten ».