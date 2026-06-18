Le match nul 1-1 entre le Portugal et la République démocratique du Congo lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement coûté deux points aux deux sélections, elles ont aussi frappé de plein fouet le capitaine du « Brésil de l’Europe », Cristiano Ronaldo, déjà ébranlé par les propos controversés d’un adversaire ayant minimisé son impact par rapport à ses années de gloire.

Discret face au Congo, le capitaine portugais a essuyé de vives critiques et plusieurs voix ont réclamé son banc, pointant son âge et une baisse de régime physique.

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Après la rencontre, le Congolais Ngalail Mokaou a assumé devant les médias : « Nous n’avions pas prévu de le marquer de près dès le départ, car il a pris de l’âge et n’est plus ce qu’il était ; c’est la vie. »

Il a ajouté : « Ronaldo a pris de l’âge et je lui voue tout mon respect, mais il n’est plus le même joueur, ce qui est tout à fait normal dans le football. C’est pourquoi nous nous sommes davantage concentrés sur d’autres joueurs. »

Il a conclu : « Ronaldo est l’un des plus grands joueurs de l’histoire, c’est une réalité indéniable, mais pour l’instant, comme je l’ai dit, il n’est plus ce qu’il était. »