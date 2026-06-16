La star cap-verdière rétorque à Rodri… et met en garde contre l’Arabie saoudite

Dini Borges, la star de l’équipe nationale du Cap-Vert, a répondu à Rodri, l’international espagnol, après la rencontre entre les deux sélections dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols, tenus en échec (0-0) par les Cap-Verdiens, ont laissé filer deux points précieux en tête du groupe, suscitant un vif mécontentement concernant les choix tactiques du staff.

Le défenseur central du club émirati Al-Bataeh, l’un des cadres de la sélection cap-verdienne, s’est confié au journal « Marca » quelques heures après avoir créé la première grande surprise du tournoi.

Il a déclaré : « Je pense que les gens nous regardent avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Nous sommes un pays méconnu, peu de gens nous connaissent vraiment. Bon… peu de gens nous connaissaient avant le match contre l’Espagne. »

Ce que beaucoup considèrent comme l’un des plus grands revers de l’histoire de la sélection espagnole est, pour les Cap-Verdiens, un rêve qu’ils ne veulent pas voir s’arrêter.

Dini enchaîne : « Je pense que désormais, les gens vont commencer à nous connaître et s’intéresser davantage à notre pays et à ce que nous avons à offrir ici. Je suis convaincu que le fait d’avoir placé les Cap-Verdiens sur la carte du football mondial a été une grande victoire pour nous. Mais nous sommes ambitieux et nous en voulons davantage. »

Il conclut : « Les gens ne mesurent pas ce que tout cela représente pour nous. Le Cap-Vert, c’est notre vie. »

Interrogé au sujet des critiques de Rodri, qui a pointé le style défensif des Cap-Verdiens, Borges a répondu avec calme :

Interrogé sur les critiques du milieu espagnol Rodri concernant le style de jeu cap-verdien, marqué par un bloc défensif compact et une rare projection vers l’avant, Borges a rétorqué : « Il est naturel d’être insatisfait, mais nous sommes restés fidèles à notre identité et nous avons exploité nos points forts… Nous devons nous donner à fond les uns pour les autres et pour notre peuple. »

« C’est l’un des plus grands footballeurs du monde, et nous le respectons tous. Il est normal d’être déçu après un match que l’on voulait gagner. Nous avons joué avec honnêteté et avons exploité nos points forts. »

Il a ajouté : « Si l’on tente de rivaliser avec de telles équipes, on risque une défaite cuisante ; il faut être réaliste. »

Il a ajouté : « Ce groupe est conscient de vivre un moment unique. Nous en avons tous rêvé tout au long de notre carrière, et maintenant que l’occasion est là, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, les uns pour les autres et pour nos supporters. »

« C’est notre première Coupe du monde, a-t-il poursuivi. Si ce n’est pas une source de motivation, qu’est-ce qui pourrait l’être ? Rien n’est plus important. Beaucoup d’entre nous sont partis de rien et ont dû parcourir un long chemin pour en arriver là. »

« Imaginez ce que cela représente pour nous : des heures loin de nos familles, des jours de lutte, des nuits à rêver de ce moment, et l’envie constante de se mesurer aux meilleurs. »

Pour autant, le défenseur cap-verdien refuse l’étiquette de simple « équipe de combattants » : « La rencontre face à l’Espagne a mis en lumière nos qualités individuelles, mais surtout notre état d’esprit. Nous savions qu’il fallait aborder ce match avec humilité. Il fallait savoir souffrir, puis faire preuve d’intelligence pour exploiter les rares situations devant le but adverse. » Il a ajouté : « On a vu une équipe très soudée sur le terrain. Défensivement, nous avons réalisé une rencontre quasi parfaite, en préservant notre énergie et notre conviction jusqu’au bout. »

Il précise : « Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, nous ne sommes pas une équipe défensive ; nous aimons pratiquer un football offensif, mais en Coupe du monde, il faut faire preuve d’intelligence. »

Interrogé sur la performance éclatante du gardien Fozinha face à l’Espagne, il a ajouté : « Il est une source d’inspiration pour nous tous, un véritable modèle pour tous les jeunes Cap-Verdiens et un leader incontesté. »

Il conclut : « Ce groupe regorge de talents, tout comme d’autres joueurs capverdiens qui, pour diverses raisons, ne sont pas ici avec nous. »

Le Cap-Vert affrontera ensuite l’Arabie saoudite et l’Uruguay.

Le joueur cap-verdien a déclaré : « Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, nous ne sommes pas une équipe défensive. Nous maîtrisons très bien la possession du ballon et privilégions le jeu offensif, mais en Coupe du monde, nous devons faire preuve d’intelligence. »

Au sujet des prochains adversaires, il a déclaré : « Nous ne devons pas sous-estimer l'Arabie saoudite ni l'Uruguay. Ce sont deux équipes très fortes, parfaitement capables de nous battre. »

Il a ajouté : « Nous sommes conscients de notre plus grande responsabilité ; les yeux du monde entier seront rivés sur nous. »

Il a conclu : « Je sais que de nombreuses offres ont commencé à parvenir à mes agents, mais pour l’instant, je me concentre entièrement sur l’équipe nationale… Si possible, plus cela tardera, mieux ce sera, car cela signifiera que nous sommes parvenus à des stades avancés de la compétition. »