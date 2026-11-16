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Vinicius Junior a livré une analyse d’une rare franchise sur ses récentes performances avec le Real Madrid et la sélection brésilienne. L’attaquant de 26 ans a reconnu qu’une combinaison de fatigue après la Coupe du monde et de distractions en dehors du terrain avait contribué à son début de saison poussif.

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Le poids psychologique de la Coupe du monde

Avec une franchise bienvenue, Vini a reconnu que sa préparation après la Coupe du monde n’avait pas été à la hauteur de ses exigences habituelles. L’international brésilien a expliqué que le poids émotionnel du tournoi avait considérablement pesé sur sa concentration. L’attaquant a admis que la douleur de cette élimination précoce avait contribué à sa décision de s’éloigner des exigences de l’entraînement de haut niveau pendant ses vacances.

« Je pense que je ne me suis pas suffisamment préparé après la Coupe du monde, parce que l’impact de la Coupe du monde est immense pour nous tous, les Brésiliens. Nous ne nous attendions pas à perdre si tôt. J’ai donc profité des vacances pour vraiment m’amuser, me reposer, me changer les idées et passer plus de temps avec ma famille. Au final, je me suis moins entraîné que ces dernières années », a déclaré Vini, cité par Globo Esporte.

Dans l’ombre de Messi et Ronaldo

Vini s’est confié sur l’immense pression qu’implique le maintien au sommet du football mondial. Il a cité l’extraordinaire longévité de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme la référence ultime, presque impossible à atteindre. À 26 ans, la superstar brésilienne, qui évolue toujours au plus haut niveau, mesure pleinement les exigences considérables d’une domination saison après saison.

« Maintenir un niveau aussi élevé pendant si longtemps est toujours très difficile. Je pense que seuls Cristiano Ronaldo et Messi ont réussi à le faire pendant autant d’années, en atteignant les mêmes chiffres. Je suis humain, je fais souvent des erreurs, mais j’essaie toujours de m’améliorer. J’essaie de mieux comprendre le football, le quotidien, mais j’ai 26 ans et je dois aussi profiter un peu de la vie », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse.

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Rumeurs de transfert et discussions contractuelles

La star du Real Madrid a reconnu sans détour qu’un été agité par les rumeurs de transfert et un feuilleton tendu autour de sa prolongation de contrat avaient fortement pesé sur son bien-être mental. Alors que de grands clubs européens cherchaient à le recruter et que son avenir au Santiago Bernabeu était incertain, l’attaquant a révélé que ces distractions loin du terrain avaient sérieusement perturbé sa concentration à l’approche de la nouvelle saison.

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« Cela a peut-être affecté mon début de saison. Ma prolongation aussi, le fait que tant de clubs m’aient approché l’été dernier, tout cela m’a beaucoup perturbé, ainsi que la situation au Real Madrid. Mais la saison est très longue », a souligné la star.

Il promet un retour en force spectaculaire au Real Madrid

Malgré son début de saison poussif, Vini reste optimiste quant à sa capacité à inverser la tendance. Il rappelle qu’il a déjà connu des débuts difficiles avant de terminer les saisons en trombe, signe, selon lui, que son meilleur niveau n’est plus très loin. En cernant rapidement ses lacunes, il espère retrouver toute sa concentration pour la période décisive de la saison, durant laquelle il brille habituellement avec le Real Madrid.

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« La saison dernière, jusqu’en décembre, je n’avais marqué que cinq buts. Ensuite, j’ai terminé avec plus de 20 buts, comme lors de toutes les autres saisons. Je pense que je me prépare, que je progresse, parce que, dans les moments les plus décisifs de la saison, je suis toujours là », a-t-il affirmé avec assurance.