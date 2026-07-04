Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes a insisté sur l’importance de l’abnégation, même dans les jours sans, saluant la force mentale des « Albicelestes » après leur victoire au forceps contre le Cap-Vert en seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Après la rencontre, où le tenant du titre a dû recourir aux prolongations pour s’imposer 3-2 face au Cap-Vert, il a reconnu que l’équipe n’était pas au meilleur de sa forme, mais a souligné que ce genre de matchs faisait partie intégrante du parcours vers les grands objectifs.

« En tant qu’équipe nationale, nous cherchons toujours à donner le meilleur de nous-mêmes, mais comme cela n’est pas toujours possible, nous devons disputer ce genre de matchs ; ces moments difficiles ont eux aussi leur valeur », a déclaré Paredes.

« Nous savions que nous affrontions une équipe capable de nous poser des problèmes, et c’est ce qu’elle a fait, mais l’essentiel, c’est que nous ayons gagné et que nous nous soyons qualifiés pour le tour suivant », a-t-il ajouté.

Interrogé sur son entrée décisive en jeu et sur les consignes de Lionel Messi, Paredes a évoqué la confiance mutuelle qui les unit : « Leo ne parle pas beaucoup, il me donne toujours confiance. Il sait ce que je peux apporter et ce que je peux faire pour l’équipe. Pas besoin de beaucoup de mots, un regard suffit. »

Le milieu de terrain a toutefois tiré un bilan positif de cette victoire arrachée, expliquant que ce type de succès forge le caractère du groupe : « Quand on ne joue pas bien, la victoire est toujours ce qui compte le plus, et gagner de cette manière est également important, car quand on souffre, le doute peut s’insinuer, mais nous ne le laissons jamais s’installer. Nous cherchons toujours à donner le meilleur de nous-mêmes et nous faisons tout notre possible pour ce maillot. »

Pour conclure, Paredes a adressé un message aux nombreux supporters argentins présents à Miami : « Nous devons les remercier pour leur formidable soutien ; ils nous encouragent tout au long du match. Jouer avec ce maillot, c’est un rêve qui devient réalité. Nous abordons chaque ballon comme s’il était le dernier, et chaque match aussi, car porter ce maillot est un plaisir incomparable. »