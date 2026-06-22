La star allemande affirme : « Je n’ai pas été déçu d’être écarté, et la rencontre face à l’Équateur s’apparente à une finale. »

Nadim Amiri, milieu offensif de la sélection allemande, a exprimé sa gratitude après avoir vécu un grand moment lors de la Coupe du monde 2026. Entré en jeu comme remplaçant, il a offert le but de l’égalisation lors de la victoire décisive 2-1 contre la Côte d’Ivoire samedi. Il a déclaré espérer disputer davantage de minutes au cours du tournoi.

Selon l’agence Reuters, le joueur de 29 ans est entré en jeu et a adressé un centre en hauteur à l’attaquant Deniz Undav, qui a égalisé d’une tête puissante après l’ouverture du score des Ivoiriens. avant que les Allemands ne renversent la vapeur pour finalement l’emporter et s’emparer de la première place du groupe E, synonyme de qualification pour les seizièmes de finale, avant leur dernier match face à l’Équateur jeudi.

« Tout joueur veut bien sûr bien commencer le tournoi », a-t-il expliqué en conférence de presse lundi. « Je n’ai pas été déçu de ne pas jouer contre Curaçao. Je n’ai pas besoin de beaucoup de temps de jeu pour trouver mon rythme, et la rencontre face à la Côte d’Ivoire l’a démontré. »

« Ce moment a été extrêmement important pour moi », a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs indiqué que la rencontre face à l’Équateur s’apparenterait à une finale pour la Mannschaft, déjà qualifiée, mais déterminée à prolonger sa série de onze victoires consécutives.

La Mannschaft, quadruple championne du monde, totalise six points et se qualifie pour les phases à élimination directe pour la première fois depuis douze ans.

La Côte d’Ivoire occupe la deuxième place avec trois points, tandis que l’Équateur et Curaçao comptent chacun un point en deux matchs.

Julian Nagelsmann, contraint de modifier son effectif en raison de la blessure du défenseur central Nico Schlotterbeck, pourrait aussi laisser le milieu Jamal Musiala sur le banc après une prestation jugée trop timide face aux Éléphants.

Amiri a déclaré : « L’Équateur possède une très bonne équipe, mais il a mal démarré le tournoi. Nous devons être prêts ; j’espère obtenir davantage de temps de jeu, mais je suis prêt à répondre présent de la manière que l’entraîneur jugera appropriée. »

Il a ajouté : « Nous devons maintenir notre dynamique, car chaque victoire est précieuse. Ce match est crucial pour nous, d’autant plus que de nombreux supporters allemands seront présents ; nous voulons donc le gagner à 100 % et nous l’aborderons avec un maximum d’intensité. »

Il a conclu : « Nous sommes tous prêts et nous aborderons cette rencontre avec la même mentalité que si c’était une finale. »