Seuls 21 jours les séparent sur leur acte de naissance, mais leurs trajectoires au sein du Barça prennent deux directions différentes, réunies par une même réalité amère : la difficulté de se frayer un chemin vers une équipe truffée de stars.

C'est l'histoire de l'Égyptien Hamza Abdelkarim et du Belge Jesse Bisiwu, deux talents qui s'entraînent quotidiennement avec l'équipe première, mais qui frappent encore avec insistance à la porte de Hansi Flick.

Deux trajectoires différentes, un même destin

Le Barça a choisi deux stratégies différentes pour gérer ses deux joyaux. Hamza Abdelkarim, né le 1er janvier 2008, et Jesse Bisiwu, né le 22 janvier de la même année, sont présents quotidiennement sous les ordres de Flick.

Mais, sur décision du club, Hamza ne participe pas aux matchs avec l'équipe réserve les jours de rencontre et reste dans le groupe de l'équipe première, tandis qu'il est demandé à Bisiwu d'acquérir de l'expérience et de jouer avec le Barça Atlètic.

La gestion de ces talents exige une patience considérable de la part des joueurs et de leurs familles, et Flick a prouvé qu'il privilégie le mérite à l'âge, mais les chiffres restent jusqu'ici sévères.

L'Égyptien Hamza Abdelkarim n'a en effet disputé que 4 minutes officielles cette saison sur 6 matchs (5 en Liga et un en Ligue des champions), face au Rayo Vallecano.

Quant au Belge Bisiwu, il était censé disputer son premier match avec le Barça Atlètic dimanche dernier à Logroño, mais sur une pelouse synthétique en mauvais état qui a suscité une vive polémique au sein du club quant à sa praticabilité.

Un mur nommé Raphinha et Jesus

Dans l'attente de la rotation promise par Flick, selon le journal espagnol « Sport », la situation de Hamza semble théoriquement meilleure, puisqu'il est toujours présent avec l'équipe première, mais il se heurte à un immense mur offensif : devant lui, au poste d'avant-centre, se trouvent Raphinha, devenu le « buteur décisif » indispensable, et Gabriel Jesus au palmarès bien garni.

Logiquement, si Flick procède à une rotation mercredi contre le Racing Santander, c'est Jesus qui aura sa chance en premier, lui qui n'a disputé que 16 minutes jusqu'à présent : 9 minutes à Mestalla et 6 minutes en Ligue des champions contre le Feyenoord, durant lesquelles il a inscrit un but.

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Le chemin de Bisiwu semble quant à lui plus compliqué : Flick veut le voir progresser d'abord avec la réserve, et s'il est promu, il trouvera devant lui Gordon et Adjemi sur l'aile gauche, le poste où le Belge préfère jouer de son pied faible.

Deux trajectoires différentes, mais qui confirment la confiance absolue du club en eux : le Barça a prolongé le contrat de Hamza Abdelkarim jusqu'au 30 juin 2030 avec une énorme clause libératoire de 150 millions d'euros, et a déboursé 8,5 millions d'euros pour recruter Bisiwu. La confiance est là, il ne reste plus qu'à faire preuve de patience pour s'imposer.