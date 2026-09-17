West Ham United a puisé en plein dans l’âge d’or de la culture des tribunes de la fin des années 1990 avec le lancement officiel de sa toute nouvelle collection Boleyn ’99.

Cette capsule exclusive rend hommage à l’une des versions les plus appréciées de l’écusson du club, initialement introduite avant la saison 1999-2000. Cette campagne mémorable reste gravée dans la légende de West Ham, marquée par la volée sublime de Paolo Di Canio contre Wimbledon, l’émergence de Frank Lampard et un swagger typiquement est-londonien.

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Conçue pour faire le lien de manière fluide entre l’héritage historique des jours de match et le streetwear contemporain, la collection arrive alors que les supporters commémorent une décennie depuis les adieux émouvants à Upton Park en 2016.

Pour ancrer cette sortie dans l’identité authentique de West Ham, le club a réalisé le shooting officiel de la campagne en plein cœur de la communauté locale. Les mannequins ont été photographiés dans des institutions mythiques du quartier, notamment chez BJ’s Pie & Mash sur Barking Road et dans l’historique Boleyn Tavern, où des générations de supporters de West Ham se retrouvaient avant le coup d’envoi.

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Cette capsule de cinq pièces repose sur des tissus épais, des coupes classiques et décontractées, ainsi que sur l’écusson bien visible bordé de jaune avec les traditionnels marteaux croisés et le château.

La pièce maîtresse de cette sortie est une veste de survêtement rétro classique, rehaussée de passepoils très contrastés le long des épaules et d’un col montant qui capture parfaitement le pur style des tribunes du tournant du millénaire. La ligne comprend également un hoodie premium en polaire, un t-shirt graphique épais blanc cassé, un polo en piqué à la coupe ajustée et une casquette discrète pour compléter la tenue de jour de match.

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Alors que la mode football est actuellement dominée par la nostalgie de la fin des années 1990, la dernière sortie de West Ham tombe en plein dans le mille, aussi bien pour les passionnés de maillots que pour les amateurs de tenues décontractées.

En ressuscitant un emblème qui symbolise une époque faite de combativité, de flair et de fierté communautaire, le club propose une sortie qui s’adresse autant aux jeunes supporters sensibles à la mode qu’aux fans qui se tenaient réellement dans les tribunes au tournant du siècle.

Acheter : collection West Ham United Boleyn '99

La collection Boleyn ’99 est disponible dès maintenant en quantités limitées dans la boutique en ligne officielle de West Ham.



