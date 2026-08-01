Al-Nassr s'est lancé dans la course à la recherche d'un nouveau milieu de terrain après la fin de l'aventure du Croate Marcelo Brozović avec le club, mais la crise financière qui entoure le club a jusqu'à présent empêché la direction de se positionner sur les grosses transactions, si bien que les regards commencent à se tourner vers une solution qui pourrait déjà exister à l'intérieur des murs du club.

Ces dernières semaines, le nom d'Al-Nassr a été associé à plusieurs milieux de terrain en Europe, mais les rapports circulant au sujet des contraintes financières et des dettes accumulées, ainsi que la difficulté de réunir les liquidités nécessaires, ont rendu toutes les options extérieures plus compliquées.

Un talent qui attend sa chance

En revanche, Al-Nassr dispose d'un atout qui pourrait lui faire économiser des millions de riyals : le jeune milieu de terrain irakien Haïdar Abdel Karim, qui bénéficie d'une grande estime au sein du club et qui est considéré comme l'un des plus grands talents capables d'apporter un plus s'il en obtient l'occasion.

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Malgré son jeune âge, le joueur possède des qualités techniques remarquables, que ce soit dans la récupération du ballon, la construction de l'attaque ou le jeu sous pression, des atouts que recherche tout entraîneur pour compenser le départ d'un joueur de l'envergure de Brozović.

Abdel Karim avait rejoint les rangs d'Al-Nassr la saison dernière, mais il n'a pas eu beaucoup d'occasions avec l'équipe première, ses apparitions se limitant pour l'essentiel à l'équipe des jeunes.

Une économie financière et un gain technique

Miser sur Haïdar Abdel Karim ne serait pas qu'une simple solution provisoire ; cela pourrait donner à Al-Nassr l'occasion d'économiser un budget considérable qui aurait pu être dépensé pour un nouveau transfert étranger, tout en offrant à l'un des plus grands talents du club la chance de se révéler au plus haut niveau.

De plus, la réussite du joueur à s'imposer offrirait à la direction une plus grande marge pour orienter les ressources financières vers d'autres postes ayant besoin d'être renforcés, plutôt que de les épuiser dans un transfert qui pourrait ne pas être nécessaire si le jeune joueur fait la preuve de sa valeur.

La décision reste entre les mains du staff technique, qui devra trouver l'équilibre entre la recherche d'un nouveau nom de dimension internationale ou la chance donnée à l'un des enfants du club, une démarche qui pourrait se transformer en l'un des paris les plus réussis d'Al-Nassr si Haïdar Abdel Karim parvient à la saisir.