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L’entraîneur intérimaire de Fenerbahçe, Dirk Kuyt, se réjouit de retrouver son ancien club, Liverpool, lors d’un match particulier de Ligue des champions à Kadikoy. La légende néerlandaise a appelé le géant turc à s’appuyer sur sa passion et le soutien de ses supporters pour redresser sa saison.

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Kuyt assure l’intérim pour une grande soirée européenne

Dirk Kuyt, ancien joueur très apprécié des supporters de Liverpool, dirigera Fenerbahce en tant qu’entraîneur intérimaire lors du choc de Ligue des champions de l’UEFA contre Liverpool, mercredi au Chobani Stadium. Kuyt a pris les commandes après la démission d’Ismail Kartal en début de semaine.

Le géant turc reçoit l’équipe d’Andoni Iraola avec l’espoir de mettre fin à une période difficile, marquée par deux défaites consécutives en Super Lig et un seul point pris lors de ses trois premiers matches européens.

À l’inverse, Liverpool se rend à Istanbul avec un bilan parfait de trois victoires en trois matches dans cette phase de la Ligue des champions.

L’ancien joueur de Liverpool se réjouit de ces retrouvailles particulières sur la scène européenne

Avant cette rencontre riche en émotions, Kuyt a reconnu l’importance toute particulière que revêt pour lui le fait d’entraîner face à son ancien club. « Retrouver la Ligue des champions après 18 ans était très important pour Fenerbahce. Quand on atteint ce niveau, on sait qu’on va affronter des équipes très impressionnantes », a déclaré Kuyt.

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« Dès que le tirage a été effectué, j’étais vraiment enthousiaste en tant que membre du staff technique, car tout le monde sait à quel point Fenerbahce et Liverpool comptent pour moi. »

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« Bien sûr, demain sera une occasion très, très spéciale pour moi. Mais à ce stade, ce n’est pas moi qui importe. C’est le club », a ajouté l’entraîneur intérimaire.

Kuyt appelle à jouer avec passion et compte sur le soutien de Kadikoy

Kuyt a écarté l’idée qu’il aurait préféré jouer à l’extérieur, assurant que l’ambiance bouillante de Kadikoy serait le principal atout de Fenerbahce. « Non. Je veux voir Liverpool à Kadikoy. C’est une occasion immense pour Fenerbahce, pour les joueurs. Nous avons un très bon plan et nous devons y croire », a affirmé Kuyt.

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« Si nous parvenons à le mettre en pratique avec passion et énergie… Nos supporters seront derrière nous et ce sera notre plus grand avantage. »

« Personne parmi ceux qui aiment Fenerbahce n’est satisfait de la situation actuelle, mais demain représente une occasion immense. Nous avons des joueurs qui ont remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde », a-t-il souligné.

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L’entraîneur intérimaire se concentre uniquement sur la réussite sur le terrain

Interrogé sur son statut d’entraîneur, Kuyt a précisé que la mission confiée par la direction portait sur les prochains matches, tout en exprimant son entière confiance envers les dirigeants du club. « Le club m’a demandé de prendre l’équipe en charge pour les matches contre Goztepe et Liverpool. J’espère que la soirée de demain sera une réussite », a expliqué Kuyt.

« J’ai une grande confiance en notre président. Quelle que soit sa décision, je suis sûr qu’elle sera bonne. Je ne prends pas part à ce genre de discussions concernant les entraîneurs. »

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« Pour l’instant, je veux me concentrer sur le match de demain », a conclu Kuyt avant ses débuts comme entraîneur sur la scène européenne.