Selon ces informations, l'Espagnol de 55 ans, fraîchement débarqué de la Premier League, serait désormais fortement enclin à décliner l'offre de la Fédération italienne et à respecter la pause qu'il avait initialement prévue. Pour convaincre le Catalan d'accepter, son entourage exigerait des concessions financières largement supérieures aux moyens de la Fédération : un salaire annuel de pas moins de 20 millions d'euros. Une somme qui correspond exactement au double de l’offre initiale présentée par les émissaires de la FIGC lors d’un récent face-à-face.

Mardi soir, dans le podcast Vivavoce, la direction de la Fédération, emmenée par le nouveau président Giovanni Malagò, avait pourtant publiquement entretenu l’espoir et officiellement confirmé les discussions, se disant prête à pousser ses limites financières pour un tel coup.

« Il est juste et important d’ouvrir un dialogue et de le maintenir en vie », a souligné Malagò au cours de l’entretien. Même si « rien n’est encore sûr », les conditions sont très strictes.

Malagò a rappelé la réalité budgétaire : « Il reste des aspects financiers et des questions budgétaires. Dire que nous devons serrer les dents est un euphémisme. Mais c’est une exception pour des raisons évidentes. »

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Qui sont les candidats au poste de sélectionneur de l’Italie ?

Cette urgence s’explique par le marasme sportif qui frappe la Nazionale. Après l’élimination en finale des barrages face à la Bosnie-Herzégovine en mars, la Squadra Azzurra a manqué la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive, contraignant Gennaro Gattuso à quitter son poste.

Si la piste Guardiola échoue définitivement, la Fédération devra rapidement activer des plans B. Outre les candidats déjà évoqués – l’ancien international Andrea Pirlo (actuellement à Manchester United) et le sélectionneur champion d’Europe Roberto Mancini, qui a dirigé l’équipe de 2018 à 2023 – la Gazzetta dello Sport avance deux autres poids lourds : Antonio Conte (qui vient de quitter le SSC Naples) et Stefano Pioli (qui vient de quitter l’AC Florence) sont tous deux considérés comme des successeurs potentiels pour mener à bien cette mission de reconstruction.