La sœur de Cristiano critique ouvertement les joueurs portugais : « Soudain, ils ont oublié comment faire une passe. »

Au terme d’une rencontre en deçà de son statut, Cristiano Ronaldo s’est de nouveau retrouvé sous le feu des critiques après le match nul (1-1) du Portugal face à la République démocratique du Congo. À 41 ans, le capitaine historique a bien disputé l’intégralité de la partie, mais il n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, ce qui a alimenté les doutes.

Sous la pression des supporters et face à des attentes démesurées, sa sœur Katia Aveiro a pris la parole pour défendre le capitaine portugais, mêlant colère et espoir.

Katia Aveiro a pris la défense de son frère, le capitaine de la sélection portugaise, après le match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo, qui a marqué le début du parcours du « Brésil de l’Europe » vers la Coupe du monde 2026.

Ronaldo, devenu le plus vieux titulaire de l’histoire de la Coupe du monde à 41 ans et 132 jours, il a disputé l’intégralité de la rencontre mais a manqué deux occasions franches en seconde période, prolongeant à dix son série de matches sans but en phase finale de Coupe du monde et d’Euro, malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire des sélections et l’un des plus grands réalisateurs de l’histoire du football.

Sur son compte Instagram, Katia Aveiro a répondu aux détracteurs de son frère et a pointé du doigt les lacunes des joueurs portugais : « Soudain, ils ont oublié comment faire une passe, comment intercepter le ballon, comment lancer une contre-attaque… Le milieu de terrain s’est curieusement effondré. »

Elle a ajouté : « Ce tournoi est étrange, mais nous devons continuer. Un mauvais départ peut parfois mener à une belle fin, nous sommes avec vous jusqu’au bout. »

Dans une seconde vidéo, elle a reconnu sa déception, comme toute supportrice portugaise : « Nous n’avons pas bien joué et aucun joueur n’a été à la hauteur… Nous avons bien commencé, mais ça s’est arrêté net après le coup d’envoi. »

Réfusant de baisser les bras, elle a cité un proverbe connu : « De mauvais départs peuvent mener à de bons fins… Se tromper est inévitable pour qui joue sur le terrain. Ce n’était pas l’équipe que nous espérions et, selon moi, personne n’a été à son niveau, mais suis-je triste ? Comment pourrais-je l’être alors que l’aventure ne fait que commencer ? »

Elle a aussi offert une autre perspective sur la tristesse : « La vraie tristesse, c’est quand je regarde les photos de mes parents, Diogo et Jota, après leur départ. Ça, c’est la tristesse. Ce serait égoïste de ma part de me laisser abattre par un match nul lors de l’ouverture de la Coupe du monde. Je me suis réveillée heureuse aujourd’hui, et ce match nul ne m’enlèvera pas ma joie. »

Ronaldo, engagé dans sa dernière Coupe du monde, affronte une double pression : le poids de ses 41 ans, une disette de buts qui s’étend sur dix grands matchs, et l’attente de supporters qui réclament le titre et ne pardonnent aucun faux pas.

instagram.com/KatiaAveiroOficial

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