Le calendrier pourrait difficilement être plus impitoyable. Le Bayern Munich perd plusieurs joueurs sur blessure lors de son match nul 2-2 face au Borussia Dortmund, dans le choc de Bundesliga. Et qui l'attend mardi pour son prochain match ? L'Atlético Madrid, réputé être l'une des équipes les plus dures d'Europe. Après deux matches nuls contre le Viking Stavanger et Arsenal, les Munichois ont absolument besoin d'une victoire dans la course à la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La situation est particulièrement préoccupante en attaque : sur sept joueurs confirmés, quatre sont assurément forfait et un reste incertain. Luis Diaz (déchirure d'un faisceau musculaire) ne devrait pas revenir avant fin novembre, tandis que Jamal Musiala (déchirure d'une fibre musculaire) pourrait faire son retour samedi prochain contre le FSV Mayence 05. Face au BVB, Ismael Saibari et Serge Gnabry ont dû être remplacés dès la première période. Dimanche, le Bayern Munich a communiqué leurs diagnostics.

Saibari s'est déchiré le ligament de la syndesmose de la cheville droite. Déjà opéré, il devrait être absent trois à quatre mois, comme l'a expliqué lundi le directeur sportif Max Eberl. Gnabry souffre d'une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche. Eberl estime « qu'il ne sera pas disponible avant Noël ». Michael Olise a lui aussi été remplacé face au BVB alors qu'il était diminué par des problèmes au genou. Le Bayern Munich n'a donné aucune précision à son sujet, mais il a repris l'entraînement lundi avec une genouillère, ce qui pourrait laisser présager sa présence contre l'Atlético.

Outre le Français, il ne reste que l'avant-centre Harry Kane, auteur d'une prestation globalement malheureuse contre le BVB, au cours de laquelle il a même manqué un penalty, ainsi que Lennart Karl, qui fait actuellement l'objet de vifs débats, a laissé passer la chance d'offrir la victoire aux siens dans le temps additionnel face au BVB et cherche à retrouver sa forme.

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Bayern Munich : quelles options reste-t-il à Aaron Danks en attaque ?

Dans le 4-2-3-1 munichois, deux places seraient donc à pourvoir en attaque. L'entraîneur principal par intérim Aaron Danks devrait d'abord y aligner des joueurs à vocation défensive. Alphonso Davies pourrait débuter sur l'aile gauche, et Nathaniel Brown ou Tom Bischof au poste de numéro 10.

En cette période où les effectifs sont particulièrement réduits, le Bayern Munich bénéficie de la polyvalence de nombreux joueurs. La direction sportive, emmenée par Max Eberl, peut y voir une confirmation de sa politique de transferts. Le staff peut également se sentir conforté dans son habitude de tester régulièrement ses joueurs à différents postes. Les rôles envisagés ne seraient pas nouveaux pour Davies, Brown et Bischof. Konrad Laimer est lui aussi un parfait exemple de polyvalence : en l'absence de Joshua Kimmich et d'Aleksandar Pavlovic, il a récemment évolué au milieu de terrain, a brillé au poste d'arrière droit contre le BVB et peut aussi jouer à gauche.

Face à l'Atlético, le onze de départ devrait donc encore pouvoir être composé de manière à peu près satisfaisante. Le problème, c'est que Danks n'aurait ensuite guère de marge de manœuvre pour réagir, que ce soit à d'éventuelles blessures ou à l'évolution du match. Parmi ses options confirmées sur le banc : Bischof ou Brown, selon celui qui débutera, les défenseurs Hiroki Ito, Sacha Boey et Jonathan Tah ou Min-Jae Kim. S'y ajoutent les jeunes David Santos Daiber et Tim Binder, régulièrement convoqués dans le groupe ces derniers temps.

Danks se souviendra peut-être aussi de l'un des joueurs qui s'étaient distingués pendant la préparation et fera appel à Bastian Assomo. L'avant-centre de seulement 16 ans s'était alors fait remarquer par des prestations étonnamment mûres et rafraîchissantes, inscrivant même deux buts. Samedi, Assomo a signé un doublé lors du spectaculaire match nul 5-5 de la réserve du club contre le TSV Landsberg. Il attend encore sa première convocation dans le groupe professionnel cette saison et constituerait au moins une option intéressante en sortie de banc. Mais pour le match de mardi contre l'Atlético, il devra encore patienter avant d'obtenir sa première chance avec les professionnels : il ne figurait pas dans le groupe du club le plus titré d'Allemagne parti lundi pour Madrid.

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Le Bayern Munich doit-il se renforcer lors du mercato hivernal ?

Le gardien Jonas Urbig est lui aussi sorti diminué du match contre le BVB. Après son choc avec Carney Chukwuemeka, Urbig n'avait, selon Eberl, « pas vraiment l'air de quelqu'un qui se rend à un mariage ». De son côté, le gardien titulaire Manuel Neuer espère tout de même faire son retour contre l'Atlético. « Je l'espère », a-t-il déclaré en quittant l'enceinte.

Cette série d'absences a relancé, après le match contre Dortmund, le débat attendu sur la taille réduite de l'effectif et sur l'opportunité de l'étoffer avec de nouveaux transferts cet hiver. Pour le président du directoire Jan-Christian Dreesen, la question arrive « trop tôt ». Eberl a ajouté : « Ce n'est pas comme si cinq joueurs allaient être absents pendant six mois. » Mais, pour ne pas tenter le sort, il s'est aussitôt donné un coup de poing sur le front. Le club avait en outre délibérément opté pour un effectif restreint afin que ses jeunes talents aient leur chance de percer au plus haut niveau. La saison dernière, Karl. Désormais, peut-être Binder, Daiber Santos ou Assomo.

Kane parvient même à trouver un aspect positif à cette situation dramatique : « Il vaut mieux que cela arrive maintenant qu'en mars ou en avril. Bien sûr, on espère que cela n'arrive jamais. Mais l'histoire du football nous apprend que les blessures reviennent toujours. » Avec toute la malchance que connaît actuellement le Bayern Munich, une bonne dose de chance pourrait bien s'accumuler pour la phase décisive de la saison. Car les blessures ne sont pas les seuls coups d'arrêt subis par les Munichois. D'autres événements dramatiques s'y ajoutent, comme l'irritation des méninges de l'entraîneur Vincent Kompany et la mort du père de Kimmich.