Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LENSAFP

Traduit par

La situation se complique… L'entraîneur de Nantes révèle le mystère de la disparition de Mostafa Mohamed

M. Mohamed
Nantes
M. Der Zakarian
Égypte
Arménie

Deir Zakarian ignore actuellement la localisation de son joueur.

Nouveau rebondissement dans le dossier Mostafa Mohamed : l’entraîneur nantais Michel Der Zakarian a admis jeudi, en conférence de presse, avoir perdu tout contact avec l’attaquant égyptien depuis la reprise de la préparation estivale.

Lors d’une conférence de presse ce jeudi, relayée par L’Équipe et tenue avant le match amical contre Lorient samedi, l’entraîneur a répondu à la question sur le joueur : « Nous ignorons où il se trouve ; nous l’appelons et parfois il ne répond pas. »

Il a ajouté : « Le club est en contact avec lui, mais je ne l’ai pas appelé personnellement… Le joueur ne veut pas venir à l’entraînement, c’est son problème, pas le nôtre. Nous ne lui versons pas son salaire, c’est tout. S’il ne veut pas venir, qu’il reste chez lui. »

L’international égyptien, âgé de 28 ans, boude le centre d’entraînement de la Jonelière depuis la reprise le 24 juin et a manqué le premier match amical remporté 5-0 contre Flory, pensionnaire de National 3.

L’entraîneur nantais, dont l’équipe a été reléguée en Ligue 2 la saison dernière, conclut : « Nous assistons aujourd’hui à beaucoup de contradictions dans le football. C’est lui qui a décidé d’agir ainsi, et nous verrons ce qui se passera à son retour. »

Jeux d'amitié des clubs
Lorient crest
Lorient
FCL
Nantes crest
Nantes
FCN

Le club a déjà infligé une amende au joueur pour ses absences répétées, tandis que son avenir reste flou. 

L’attaquant, qui a disputé 61 matchs internationaux et inscrit 14 buts sous le maillot égyptien, est sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2025. Depuis son arrivée en 2023, il a marqué 29 buts en 136 rencontres sous les couleurs nantaises.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google