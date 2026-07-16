La situation se complique… L'entraîneur de Nantes révèle le mystère de la disparition de Mostafa Mohamed

Nouveau rebondissement dans le dossier Mostafa Mohamed : l’entraîneur nantais Michel Der Zakarian a admis jeudi, en conférence de presse, avoir perdu tout contact avec l’attaquant égyptien depuis la reprise de la préparation estivale.

Lors d’une conférence de presse ce jeudi, relayée par L’Équipe et tenue avant le match amical contre Lorient samedi, l’entraîneur a répondu à la question sur le joueur : « Nous ignorons où il se trouve ; nous l’appelons et parfois il ne répond pas. »

Il a ajouté : « Le club est en contact avec lui, mais je ne l’ai pas appelé personnellement… Le joueur ne veut pas venir à l’entraînement, c’est son problème, pas le nôtre. Nous ne lui versons pas son salaire, c’est tout. S’il ne veut pas venir, qu’il reste chez lui. »

L’international égyptien, âgé de 28 ans, boude le centre d’entraînement de la Jonelière depuis la reprise le 24 juin et a manqué le premier match amical remporté 5-0 contre Flory, pensionnaire de National 3.

L’entraîneur nantais, dont l’équipe a été reléguée en Ligue 2 la saison dernière, conclut : « Nous assistons aujourd’hui à beaucoup de contradictions dans le football. C’est lui qui a décidé d’agir ainsi, et nous verrons ce qui se passera à son retour. »

Le club a déjà infligé une amende au joueur pour ses absences répétées, tandis que son avenir reste flou.

L’attaquant, qui a disputé 61 matchs internationaux et inscrit 14 buts sous le maillot égyptien, est sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2025. Depuis son arrivée en 2023, il a marqué 29 buts en 136 rencontres sous les couleurs nantaises.