Harry Kane, meilleur buteur du Bayern Munich, est engagé dans une course contre la montre pour être apte au choc très attendu face au Real Madrid en Ligue des champions, en raison d’une blessure à la cheville.

L’attaquant de 32 ans a manqué la défaite amicale de son pays, l’Angleterre, contre le Japon (0-1) mardi soir à Wembley, après s’être blessé à la cheville à l’entraînement, alors qu’il avait également été ménagé lors du match nul (1-1) face à l’Uruguay durant la première moitié du rassemblement.

Vincent Kompany, entraîneur du Bayern Munich, a révélé que Kane ne serait pas disponible pour le match de son équipe contre Fribourg en Bundesliga demain samedi, tout en exprimant l’espoir que le joueur puisse se rendre en Espagne.

Kompany a déclaré en conférence de presse ce vendredi : « Harry s’est bien entraîné jusqu’à dimanche, puis il a ressenti quelque chose à la cheville alors qu’il était avec la sélection. Cela aura un impact sur le match de demain, et il ne sera pas disponible. »

Il a ajouté : « Malgré cela, je suis optimiste pour le match de mardi (contre le Real Madrid). Bien sûr, ce n’est pas une situation idéale, j’aurais voulu qu’il joue contre Fribourg, mais au vu de la situation actuelle, ce ne sera pas possible. »

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Kane est un élément essentiel dans le dispositif de l’entraîneur Thomas Tuchel : il a inscrit 78 buts internationaux. Les derniers matchs de la sélection anglaise ont montré à quel point il est important, tant l’efficacité offensive a diminué en son absence, surtout à l’approche de la Coupe du monde cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Kane a signé des chiffres remarquables cette saison, avec 53 buts inscrits avec son club et sa sélection en 45 matchs, ce qui rend son éventuelle absence très préoccupante pour le club bavarois, leader de la Bundesliga avec 9 points d’avance sur son poursuivant immédiat, le Borussia Dortmund.

Le Bayern Munich doit affronter le Real Madrid au Bernabéu lors du quart de finale aller de la Ligue des champions mardi, avant le match retour à Munich huit jours plus tard.