Samedi, le FC Utrecht s'est imposé in extremis face au NAC Breda. Au stade Galgenwaard, la rencontre semblait se diriger vers un nul blanc, mais en toute fin de seconde période, Dani de Wit a libéré les siens d'une tête victorieuse (1-0). Le NAC, réduit à dix après l’exclusion de Mohamed Nassoh, a subi la loi des locaux. Ce succès précieux rapproche Utrecht des barrages de la Ligue Europa Conférence, tandis que le NAC, 17e du classement, voit sa situation se compliquer dangereusement.

Au FC Utrecht, l’absence de Matisse Didden, remplacé par Mike Eerdhuijzen, s’est fait ressentir. Le NAC Breda, lui, a aligné une défense prudente à cinq, comptant sur Lewis Holtby et André Ayew pour animer ses rares incursions. Une stratégie défensive renforcée après l’exclusion de Nassoh.

La première période, pauvre en rythme et en occasions, n’avait pas offert de réelles opportunités. Les locaux dominaient territorialement sans pour autant déstabiliser un NAC très compact. Le moment le plus marquant de la première période est venu du VAR : après consultation de l’écran, l’arbitre Alex Bos a expulsé Nassoh pour un tacle violent sur la cheville de Souffian El Karouani, qui a pu continuer malgré la douleur.

Réduit à dix, le NAC s’est encore plus recroquevillé et a guetté la contre-attaque. Utrecht n’a pas réussi à convertir sa domination en occasions franches. Juste avant la mi-temps, Alonzo Engwanda a tenté sa chance de loin, mais son tir est passé au-dessus du but.

Après la pause, Utrecht a accéléré et les occasions se sont multipliées. Artem Stepanov a immédiatement frappé à la porte, imité peu après par Jesper Karlsson, dont la tentative acrobatique a frôlé la lucarne. Malgré cette pression, NAC a tenu bon, se projetant sporadiquement en contres pour soulager son arrière-garde.

André Ayew a eu l’occasion d’ouvrir le score pour les visiteurs, mais il a buté sur le gardien Vasilios Barkas. De l’autre côté, Utrecht a maintenu la pression, avec des tentatives de Yoann Cathline et du remplaçant Sébastien Haller, sans réussir à trouver la faille.

Alors que la rencontre se dirigeait vers un 0-0, Utrecht a finalement ouvert le score à la 86^e minute : un centre de Karlsson a été repris de la tête par Dani de Wit, complètement démarqué. L’arbitre a d’abord signalé un hors-jeu, mais l’arbitre vidéo Pol van Boekel a corrigé sa décision après consultation : le but a été validé.

Dans le temps additionnel, le NAC a failli égaliser : la tête de Moussa Soumano a frôlé le poteau. Les visiteurs ont alors jeté leurs dernières forces dans la bataille, gardien Bielica compris. Une décision risquée, sanctionnée par une contre-attaque conclue par Adrian Blake (2-0).

Au classement, les Brabançons restent 17es et doivent gagner leurs deux dernières rencontres pour entretenir un mince espoir de maintien.