La situation de Memphis au Brésil prend soudainement une tournure très inattendue

Memphis Depay va probablement tout de même prolonger avec les Corinthians, rapportent plusieurs médias brésiliens, dont UOL Brasil. L’attaquant de l’équipe des Pays-Bas est prêt à faire des concessions.

La semaine dernière, la prolongation de Memphis avec les Corinthians semblait bouclée, jusqu’à ce que le président Osmar Stabile fasse capoter l’accord au tout dernier moment.

Selon des sources proches de la direction, l’argument du club pour renoncer à cette prolongation était que cela reviendrait à un traitement inégal par rapport aux autres joueurs de l’effectif.





Memphis a réagi publiquement avec beaucoup d’amertume à la situation et a affirmé qu’il n’en resterait pas là. Un jour plus tard, ESPN a indiqué que Memphis réclamait trente millions d’euros au club brésilien.

À présent, les deux parties semblent finalement proches d’un accord et un deal devrait être conclu. Cela s’explique surtout par le fait que Memphis se montre prêt à faire d’importantes concessions.

UOL écrit tout d’abord que les Corinthians doivent encore à Memphis une somme de sept millions d’euros. L’attaquant est prêt à renoncer aux intérêts que le club devait payer sur ce montant.

En outre, Memphis renoncerait à la clause qui obligeait les Corinthians à lever 2,5 millions d’euros via des contrats commerciaux liés à des campagnes publicitaires et à la vente de produits sous licence.

La plus grande concession de Memphis concerne son salaire. Auparavant, l’ancien joueur notamment du PSV et de Manchester United avait convenu avec le club d’un salaire de 9 millions d’euros par an, mais désormais, son entourage a formulé une contre-proposition à 7 millions par an.

Selon des sources proches du club, Stabile a toujours eu l’intention de négocier un nouvel accord. UOL s’attend à ce que Memphis paraphe rapidement un nouveau contrat aux conditions mentionnées ci-dessus.