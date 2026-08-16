Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Arsenal FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

La situation de Marmoush : la composition officielle du choc entre Arsenal et Manchester City

O. Marmoush
Arsenal
Manchester City
Community Shield
Égypte
Angleterre

Un début palpitant

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé le onze de départ de son équipe face à Manchester City, ce dimanche, en Community Shield.

Arteta a aligné un trio offensif composé de Noni Madueke, Christos Tzolis et Kai Havertz.

Le onze de départ au complet se présente ainsi : Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Guimarães - Ødegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

De son côté, Enzo Maresca a aligné le groupe fort de Manchester City, avec la composition suivante :

Donnarumma - Khusanov - Diaz - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Semenyo - Foden - Doku - Haaland.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Coventry crest
Coventry
COV
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU

L'attaquant égyptien Omar Marmoush prend place sur le banc des remplaçants de City pour la rencontre de ce jour.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google