Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé le onze de départ de son équipe face à Manchester City, ce dimanche, en Community Shield.

Arteta a aligné un trio offensif composé de Noni Madueke, Christos Tzolis et Kai Havertz.

Le onze de départ au complet se présente ainsi : Raya - White - Gabriel - Mosquera - Calafiori - Lewis-Skelly - Guimarães - Ødegaard - Madueke - Tzolis - Havertz.

De son côté, Enzo Maresca a aligné le groupe fort de Manchester City, avec la composition suivante :

Donnarumma - Khusanov - Diaz - Gvardiol - O'Reilly - Kovacic - Anderson - Semenyo - Foden - Doku - Haaland.

L'attaquant égyptien Omar Marmoush prend place sur le banc des remplaçants de City pour la rencontre de ce jour.

