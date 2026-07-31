La Coupe du monde 2030, prévue en Espagne, au Portugal et au Maroc, est entrée dans une zone d'incertitude, après l'aggravation de la crise entre la Fédération internationale de football (FIFA) et l'Union des associations européennes de football (UEFA), sur fond du projet du président de la FIFA Gianni Infantino visant à créer une nouvelle société commerciale et à en ouvrir la vente d'une part à des investisseurs du secteur privé.

Le projet fait face à une opposition croissante de plusieurs confédérations continentales, avec des avertissements selon lesquels la poursuite de la démarche de la FIFA pourrait menacer l'avenir de la Coupe du monde, tant au niveau de la participation des sélections que de l'organisation même de la compétition.

La FIFA cherche à gérer les droits commerciaux de ses compétitions, à commencer par la Coupe du monde, à travers une filiale portant le nom de FIFA Forward Enterprise, dont la valeur est estimée à environ 20 milliards de dollars, avec un plan de vente de 20 % de ses actions dans le but de récolter environ 4,2 milliards de dollars, selon les chiffres sur lesquels s'appuie la Fédération internationale.

En vertu de ce projet, le financement alloué à chaque fédération nationale passerait de 8 millions de dollars durant le cycle 2023-2026 à 20 millions de dollars durant le cycle 2027-2030. Chaque fédération pourra en outre obtenir 20 millions de dollars supplémentaires à travers le programme FIFA Fast Forward dédié aux projets stratégiques.

Mais les aspects financiers n'ont pas réussi à apaiser les contestations, plusieurs instances du football estimant que le projet dépasse la simple augmentation des revenus et touche à l'avenir de la gestion du jeu et de ses compétitions.

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L'UEFA maintient son refus

L'Union des associations européennes de football a affiché une position ferme, confirmant son rejet total de la proposition, avec le soutien de l'ensemble de ses 55 fédérations nationales membres.

Le communiqué de l'UEFA indique : « Aucune sélection nationale affiliée à l'UEFA ne participera à une compétition organisée par la FIFA tant que cette proposition subsistera. »

Cette position ouvre la voie à une crise sans précédent, car la persistance du différend sans parvenir à un règlement pourrait menacer la tenue de la Coupe du monde dans sa forme actuelle, tant il est impossible d'imaginer une compétition sans les sélections européennes, qui représentent une part essentielle de la concurrence, aussi bien sur le plan sportif que commercial.

Qu'est-ce que cela signifie pour le Mondial 2030 ?

Bien que la prochaine Coupe du monde ne se tiendra pas avant 2030, la crise actuelle place la compétition sous des pressions précoces.

Selon un rapport du journal espagnol « El Español », l'Espagne et le Portugal appartenant à l'UEFA, leur adhésion à la position de l'Union européenne signifie, en cas de persistance de la crise, la non-participation aux compétitions de la FIFA, ce qui se répercute également sur l'organisation de la Coupe du monde.

Et si le projet se poursuit et obtient l'approbation de la majorité des fédérations membres de la FIFA, l'organisation de la compétition sous la forme prévue pourrait être remise en question, d'autant qu'il est difficile d'imaginer la tenue d'une Coupe du monde en l'absence des sélections européennes, ce qui affectera directement la valeur sportive et commerciale de la compétition.

Le Maroc dans une situation différente

Le tableau se complique davantage à cause du Maroc, troisième partenaire de l'organisation du Mondial 2030, qui n'appartient pas à l'Union européenne mais à la Confédération africaine de football (CAF).

Contrairement à la position de l'UEFA, la CAF n'a pas annoncé de rejet explicite du projet, mais a confirmé qu'elle tiendrait une réunion interne au cours de la semaine prochaine pour étudier l'initiative FIFA Forward Enterprise et l'évaluer avant d'adopter une position officielle.

Cela signifie que le Maroc pourrait se retrouver dans une situation différente de celle de l'Espagne et du Portugal, si la Confédération africaine finit par soutenir le projet ou par ne pas s'y opposer, ce qui pourrait ajouter de nouvelles complications au dossier de l'organisation de la compétition, en particulier avec la poursuite de la polémique autour de certains stades hôtes, ainsi qu'autour de l'identité du pays qui accueillera la finale.