Les amateurs de football attendent avec impatience le choc prévu entre Al Ahly et le Barça, ce mercredi soir, en Trophée Joan Gamper, avec une attention particulière portée à la situation de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, qui affronte son ancien club lors de sa première apparition devant les supporters barcelonais au Camp Nou.

Le journal catalan « Sport » a dévoilé la composition probable des deux équipes, Hamza Abdelkarim ne figurant pas dans le onze de départ du Barça, son nom apparaissant sur le banc des remplaçants.

Cela intervient malgré les performances brillantes de l'attaquant égyptien durant la période de préparation, après avoir inscrit 3 buts, devenant ainsi le meilleur buteur du Barça lors des préparatifs, dans un contexte où le poste d'avant-centre de métier reste absent des plans de l'entraîneur Hansi Flick jusqu'à présent.

« Sport » estime que Flick cherche toujours la solution la plus adaptée pour occuper le poste de numéro « 9 » avant d'affronter Elche lors de la première journée de la Liga, après avoir aligné Raphinha à ce poste durant le dernier match amical face à Bâle.

Le journal espagnol prévoit par ailleurs que les Marocains Achraf Bencharki et Sofiane Bendebka mèneront l'attaque d'Al Ahly, aux côtés de l'Algérien Moncef Bakrar, tandis que l'Égyptien Imam Ashour prendra place sur le banc des remplaçants.

La composition probable du Barça pour le match face à Al Ahly

Gardien de but : Juan García.

Défense : Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Balde.

Milieu de terrain : Marc Bernal, Espart, Fermín López.

Attaque : Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

Sur le banc des remplaçants du Barça prendront place : Szczęsny, Koundé, Cortés, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ibrahima, Gordon, Bisseck et Hamza Abdelkarim.

La composition probable d'Al Ahly pour le match face au Barça

Gardien de but : Mostafa Chobier.

Défense : Koka, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Yahia Attiat-Allah.

Milieu de terrain : Marwan Attia, Akram Tawfik, Ali Maâloul.

Attaque : Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.

Le banc des remplaçants d'Al Ahly comprend : Mohamed El Shenawy, Imam Ashour, Reda, Hamza Abdelkarim, Ahmed, Salah, Zizo et Afsha.

Hamza Abdelkarim face à son ancien club

La rencontre revêt une importance particulière pour Hamza Abdelkarim, qui affrontera Al Ahly pour la première fois depuis son transfert au Barça, après avoir été formé au sein du club rouge avant de vivre son expérience dans le football européen.

Selon « Sport », l'attaquant égyptien tente de saisir l'opportunité qui s'offre à lui en raison de l'absence d'un avant-centre de métier titulaire dans l'effectif du Barça jusqu'à présent, ce qui pourrait lui donner un rôle durant le match, malgré son absence du onze de départ probable.

Le match entre Al Ahly et le Barça se déroulera à 20h00, heure du Caire, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre du Trophée Joan Gamper.