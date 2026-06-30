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Abdelmawgood Samir

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La situation a-t-elle évolué ? Le président du Bayern s’exprime à nouveau sur l’avenir d’Olisé

Mercato
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M. Olise
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Ce joueur suscite un vif intérêt à Madrid.

Le Bayern Munich a mis fin aux spéculations concernant l’avenir de sa star française Michael Oliasi. Le club a réaffirmé sa volonté de conserver le joueur et a rejeté toute idée de négociation pour un transfert imminent, malgré la multiplication des rumeurs l’envoyant au Real Madrid.

Selon le journal allemand « Abendzeitung », le président bavarois a déclaré à la presse que la direction madrilène avait contacté le club pour démentir tout contact avec le joueur ou toute intention de négocier son transfert, afin d’apaiser les spéculations médiatiques grandissantes.

Le président a ajouté que le club bavarois n’entendait pas se séparer de son attaquant, qu’il considère comme un pilier du projet sportif, et qu’aucune offre, quel qu’en soit le montant, ne serait étudiée.

Cette prise de position intervient alors que la polémique médiatique sur l’avenir du joueur se poursuit, notamment en raison de ses performances remarquables avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, où il s’est illustré par un niveau de jeu exceptionnel ayant attiré l’attention de nombreux grands clubs.

Selon plusieurs sources, le joueur souhaite reporter toute décision finale à l’issue de la compétition, laissant entrevoir une possible prolongation de son contrat avec le Bayern, même si l’hypothèse d’un transfert au Real Madrid demeure ouverte en cas de nouveau défi.

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