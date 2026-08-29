« Les joueurs ne s’exprimeront pas devant les médias. Les joueurs ont pris cette décision en raison d’un problème interne au club. L’entraîneur, qui n’a rien à voir avec cela, ne fera aucun commentaire à ce sujet. » C’est par ce communiqué que l’Athletic Club a informé de la situation juste avant la conférence de presse qui a suivi la victoire 2-0 à domicile du FC Barcelone contre Bilbao, tard jeudi soir.

« L’entraîneur », qui ne devait pas s’exprimer sur ces événements, était Edin Terzic, nouvellement en poste depuis cet été au sein du club traditionnel basque, déjà confronté à plusieurs problèmes après seulement quelques semaines.

Terzic s’est donc exprimé sur cette deuxième défaite en match officiel lors du deuxième match de la saison, assumant la responsabilité de ce faux départ, tout en se montrant optimiste, combatif et convaincu des qualités de son équipe.

Tout de même : l’entrée en matière avec la défaite 3-1 à domicile contre le FC Séville a été une lourde déception, mais un revers 2-0 chez l’équipe de stars de Hansi Flick, où le champion du monde et recrue phare Rodri a aussi effectué ses débuts, est sans doute plus acceptable.

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Les stars de Bilbao recourent au boycott médiatique

Ce sur quoi l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund ne s’est pas exprimé, c’est le boycott médiatique de ses joueurs. En premier lieu, le gardien de la sélection espagnole Unai Simon, désigné meilleur joueur de son équipe et qui devait être interviewé, a tourné le dos aux journalistes.

Le contexte n’est pas resté longtemps caché. Comme l’a raconté le journaliste Nico Rodriguez dans l’émission de débat footballistique El Chringuito , rien ne va plus à l’Athletic. La politique d’austérité du président aurait mis les joueurs en colère.

« La raison en est une série de mesures d’économies décidées par le président Jon Uriarte, qui affectent le quotidien de l’équipe première, mais aussi celui du centre de formation », a raconté Rodriguez. « La situation a dégénéré le jour où le président a décidé de supprimer les billets gratuits dont disposaient les joueurs pour permettre à leurs proches et à leurs amis d’assister aux matches. »

L’explication entre l’équipe et la direction du club reste sans résultat

Les positions se seraient durcies. Le président et les joueurs, a révélé le journaliste Edu Velasco, ne se regarderaient « même plus dans les yeux. C’est une mesure populiste, car à San Mamés, à quelques exceptions près, il n’y a pas de matches à guichets fermés. C’est de la pure poudre aux yeux ! »

Une explication aurait ensuite eu lieu entre le conseil des joueurs et la direction du club, sans toutefois déboucher sur quoi que ce soit, raison pour laquelle les joueurs ont désormais eu recours au boycott.

Dans la quête de ses premiers points de la saison, Bilbao et Terzic auront une nouvelle occasion dimanche soir sur le terrain du Celta Vigo. Reste à voir quand, comment, et si les différends internes pourront être résolus.