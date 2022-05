La signature de Haaland est-elle un signe que Guardiola change la philosophie de Man City ?

À première vue, Pep Guardiola et Erling Haaland ne se ressemblent pas. L'un a une conception presque binaire du football : marquer des buts de la manière la plus rapide et la plus directe possible. L'autre est un homme de détails et de nuances à une échelle que le sport n'a sans doute jamais connue auparavant ; un tacticien qui exige que le ballon soit déplacé selon des schémas méticuleux bien avant de penser à le mettre au fond des filets.

Haaland et Guardiola complémentaires ?

À un niveau élémentaire, Haaland est un homme de transitions offensives et un renard de surface, avec une capacité relativement limitée en dehors des zones traditionnelles d'avant-centre, alors que Guardiola exige l'exact opposé de ses numéros 9. Mais ce n'est qu'une lecture. Une analyse tactique plus approfondie suggère que Haaland peut s'adapter à Guardiola et que Guardiola peut s'adapter à Haaland. Les deux idées peuvent fusionner pour rendre le joueur et le club plus létals.

Getty/GOAL

La critique selon laquelle Haaland ne correspond pas au style de faux-neuf de City jusqu'en 2021-22 est redondante. Guardiola n'a jamais voulu jouer de la sorte (d'où sa longue quête de Harry Kane l'été dernier) et pour cause. Manchester City peut être coupable de jouer trop lentement, en particulier lorsqu'il est confronté à un bloc défensif tenace. Avec un faux neuf qui ajoute encore plus de corps dans le milieu offensif central, ils jouent trop devant l'adversaire, notamment lors des matches où ils ont perdu des points contre Southampton, Crystal Palace et Tottenham.

Un profil différent du reste de l'effectif

Ils ont besoin de quelqu'un comme Haaland pour faire des mouvements hyper-intelligents dans la surface de réparation. Ces mouvements seront utiles lorsque la surface est encombrée et que City se trouve à 25 mètres du but ; après un turnover élevé lorsque l'adversaire est brièvement étiré ; et lorsque City lance finalement le ballon derrière la défense dans un angle serré, prêt à trouver un centre en retrait.

En d'autres termes, City a souvent trop de joueurs qui font la même chose dans l'espace du numéro 10, et il est intéressant de noter que Sergio Aguero a pu exceller sous Guardiola bien qu'il n'ait jamais appris à être partie prenante du jeu ou à presser agressivement. Il y a plus qu'assez de joueurs de City qui martyrisent l'adversaire pour permettre à Haaland de participer un peu au jeu puis de se faire oublier.

Getty/GOAL

Depuis le départ de Leroy Sane, sa capacité à s'infiltrer dans une défense basse a cruellement manqué à City. En la personne de Haaland, ils ont signé le meilleur joueur au monde pour ce genre de courses. De plus, ce mouvement - qui devrait conduire à de nombreuses conclusions à la fin des longues chaînes de passes de City - fera sortir les défenses de leur forme comprimée, aidant les autres à se mettre en position créative.

Guardiola pas si rigide que ça tactiquement

Il est également important de se rappeler que, malgré la croyance populaire, Guardiola n'est pas un entraîneur dogmatique avec une façon spécifique de jouer. Ses équipes de Barcelone, du Bayern Munich et de Man City ont joué de manière subtilement différente les unes des autres, Guardiola adaptant sa stratégie aux exigences du championnat du pays et au style des joueurs à sa disposition.

Au cours de ses premiers mois en tant qu'entraîneur du Bayern, Guardiola a réprimandé ses joueurs pour avoir joué beaucoup de passes courtes entre eux. Ils avaient supposé que c'était ce que leur manager voulait. Au lieu de cela, il leur a dit de jouer comme le Bayern, comme une équipe allemande. Pour prendre un exemple plus récent, il n'y a rien dans la façon de jouer de Kevin De Bruyne - aller de l'avant, faire des passes risquées dans la surface de réparation, tirer à distance - qui soit conforme aux supposés "Guardiolisme".

En effet, si Guardiola a des idées très précises sur le jeu de position et les endroits où faire des passes, ce n'est le cas que jusqu'au dernier tiers, où les joueurs ont alors la liberté d'improviser et d'élaborer leurs propres schémas. Par conséquent, City s'adaptera à Haaland. Les joueurs créatifs de l'équipe adoreront voir ces courses et donneront le ballon à Haaland aussi souvent qu'ils le pourront. Ils travailleront avec le ballon d'une nouvelle manière car ils auront enfin la possibilité de libérer quelqu'un sur le but.

Haaland, le complément parfait à De Bruyne ?

De Bruyne et Bernardo Silva, en particulier, changeront le style de jeu de City juste assez pour accueillir le joueur de 21 ans. Mais Haaland, bien sûr, devra faire une partie du chemin. Ces dernières années, il n'a cessé d'améliorer son jeu en dehors de la surface de réparation, enregistrant de meilleurs résultats en termes de passes, d'enchaînement du jeu et de pressing.

Pourtant, sur la plupart de ces critères, il est toujours mal classé par rapport aux autres attaquants. Le rapport de FBRef comparant Haaland à tous les attaquants des cinq grands championnats au cours des 365 derniers jours (toutes compétitions confondues) le place dans la 44ème place pour les passes complétées, la 38ème place pour les passes courtes complétées, la 24ème place pour les pressing et le 36e percentile pour les ballons touchés.

Getty/GOAL

Haaland n'aura cependant pas besoin de devenir aussi habile que Phil Foden dans les petits espaces pour travailler dans une équipe de Guardiola. Une grande partie des renversements de situation que Man City réalise grâce à son pressing intense, par exemple, peut être effectuée par d'autres joueurs, qui libèrent ensuite Haaland derrière.

Guardiola mulitiplie les paris surprenants

L'article continue ci-dessous

Mais il doit faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait ces deux dernières années, même en tenant compte des exigences tactiques différentes du Borussia Dortmund. Guardiola pense clairement qu'un joueur jeune et intelligent comme Haaland a la capacité d'adapter son jeu et d'apprendre les ficelles du métier. C'est ce que fera très probablement l'international norvégien, mais il est curieux de constater que Guardiola a récemment pris l'habitude de courir après des joueurs vedettes qui ne correspondent pas instinctivement à sa philosophie.

Il y a d'abord eu Jack Grealish, puis une tentative tardive de signer Cristiano Ronaldo à la fin du mois d'août, et maintenant Manchester City a signé Haaland peu après que son intérêt pour Paul Pogba ait été rendu public. Une question se pose : Guardiola veut-il que des joueurs comme Haaland s'adaptent à ses méthodes, ou une toute nouvelle méthodologie Guardiola se profile-t-elle à l'horizon ?