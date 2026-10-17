L'Atlético Madrid a arraché une victoire dans les ultimes instants face à son hôte l'Espanyol, un but à zéro, ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne.

L'unique but de la rencontre a été signé par Alex Baena, d'une frappe puissante, après une passe remarquable du remplaçant Julian Alvarez, à la 89e minute.

L'Atlético Madrid porte ainsi son total à 22 points et occupe la deuxième place de la Liga, à deux longueurs du leader Barcelone, qui s'apprête à affronter le Real Betis, tandis que l'Espanyol reste bloqué à 8 points, à la 12e place.





Le journal Sport est revenu sur les principaux faits marquants du match : l'Espanyol est parvenu à résister au premier élan offensif de l'Atlético Madrid et, au fil des minutes, le club catalan a commencé à imposer sa présence sur le terrain, en améliorant sa capacité à conserver le ballon et en trouvant des espaces dans la zone adverse.

De fait, Roberto Fernandez a eu la première grande occasion de donner l'avantage à l'Espanyol, lorsqu'il s'est élevé sur un centre envoyé par Brian Zaragoza, mais sa tête n'a pas trouvé le chemin des filets.

Le rythme de la rencontre s'est accéléré dans les minutes précédant la pause, et l'Atlético Madrid a menacé le but adverse à plusieurs reprises, sans toutefois trouver la précision nécessaire dans le dernier geste pour convertir ses occasions.

Mais la plus belle occasion de la première période a été pour l'Espanyol, après une frappe puissante de Cabrera qui a directement heurté la barre transversale.

Au retour des vestiaires, la seconde période a débuté avec un net équilibre entre les deux équipes. Aucune des deux n'a renoncé à chercher le but de l'avantage, tout en veillant à ne pas prendre de risques excessifs.

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atleti, a procédé à des changements depuis le banc, pour tenter de faire basculer la rencontre, et son pari a bien failli être payant, lorsque Marcos Llorente, tout juste entré en jeu, a décoché une frappe puissante repoussée par la barre transversale.

Les minutes passant, le score est resté inchangé. L'Atlético Madrid a pris l'initiative du jeu, tandis que l'Espanyol a tenté de menacer le but adverse en contre-attaque.

Mais à moins de 10 minutes de la fin du match, le stade RCDE a vécu l'un des moments les plus attendus de la soirée, avec le retour de Javi Puado sur les terrains.

Le capitaine de l'Espanyol a retrouvé la pelouse après s'être remis d'une grave blessure au genou, et les supporters du club catalan l'ont accueilli par une ovation retentissante, dans une scène qui a traduit leur joie de le revoir en compétition.

Mais la joie s'est rapidement transformée en déception. Dans les dernières minutes du match, l'Atlético Madrid a trouvé Alex Baena aux abords de la surface de réparation, et le milieu de terrain n'a pas gâché l'occasion.

D'une frappe précise, Baena est parvenu à faire trembler les filets de l'Espanyol.

Avec cette défaite, l'Espanyol subit un nouveau coup dur, sa série de matches consécutifs sans victoire atteignant désormais 4 rencontres en championnat d'Espagne.