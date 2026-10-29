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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, a reconnu que Bournemouth était l’adversaire qu’il espérait à tout prix éviter lors du tirage au sort des quarts de finale de la Carabao Cup. Malgré ses réticences, l’Espagnol s’apprête désormais à retrouver son ancien club, après la victoire de Liverpool contre Chelsea au terme d’un match tendu au quatrième tour.

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Des retrouvailles douces-amères pour Iraola

Après avoir mené Liverpool à une victoire âprement disputée contre Chelsea à Anfield, Iraola a appris que son prochain obstacle sur la route de Wembley serait précisément l’équipe qu’il avait quittée pour prendre les rênes du club de la Mersey : Bournemouth. Le tirage au sort des quarts de finale lui réserve un retour chargé d’émotion dans son ancien club, même s’il espérait ne pas le retrouver si tôt après son arrivée.

Iraola a vu son équipe venir à bout du Chelsea de Xabi Alonso à l’issue d’une séance de tirs au but éprouvante, mais la joie de l’après-match a vite été tempérée par la nouvelle du tirage. « Honnêtement, avant le tirage, je disais que la seule équipe que je ne voulais pas affronter, c’était Bournemouth », a déclaré Iraola. « Pour moi, c’est spécial, mais ils me connaissent très bien. Ils jouent très bien ces derniers temps, ils sont dans une bonne période, mais c’est comme ça. »

Un parcours difficile en coupe

Le parcours de Liverpool en Carabao Cup cette saison n’a rien eu de simple : le tirage l’a opposé à plusieurs adversaires de Premier League. Après avoir déjà éliminé Tottenham Hotspur puis Chelsea lors de deux tours consécutifs, le club devra désormais affronter Bournemouth, en pleine forme, ce qui complique encore sa campagne. Iraola mesure bien la menace que représente Bournemouth, dont le jeu intense et la rigueur tactique continuent d’impressionner ces dernières semaines.

« Le tirage ne nous a pas beaucoup souri. Nous avons déjà affronté Tottenham, puis Chelsea, et maintenant Bournemouth. Ce sera évidemment spécial pour moi. Mais nous devons mériter notre place en demi-finales et j’espère que nous y parviendrons, de nouveau ici, à domicile », a souligné Iraola.

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Iraola en demande davantage après une qualification arrachée

Conscient qu’en coupe, seule la qualification compte, et non la manière, Iraola a salué les efforts considérables fournis par son groupe sur le terrain pour préserver ses ambitions de titre. Une fois la place en quarts de finale acquise, il a aussitôt appelé ses joueurs à conserver la même détermination plutôt qu’à se reposer sur leurs acquis.

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« Au bout du compte, dans les compétitions de coupe, ce qui compte, c’est d’accéder au tour suivant et d’être présent au tirage. Heureusement pour nous, la séance de tirs au but a tourné en notre faveur. Nous sommes contents, parce que les joueurs ont fourni de très gros efforts aujourd’hui et qu’ils sont au moins récompensés par cette qualification pour les quarts de finale », a-t-il déclaré.

La force de l’ambiance à Anfield

Le public d’Anfield a joué un rôle central dans la qualification de Liverpool, et Iraola n’a pas manqué de le saluer après cette victoire spectaculaire contre Chelsea. L’entraîneur a souligné que les supporters avaient continué à encourager l’équipe même lorsqu’elle était menée pendant le match, créant une atmosphère intimidante qui a fini par user l’adversaire. Ce lien entre le terrain et les tribunes est, selon lui, essentiel pour que le club continue de réussir dans toutes les compétitions cette saison.

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« Je pense que les joueurs sentent le soutien des personnes dans les tribunes et que, lorsque nous sommes tous ensemble, nous créons une meilleure ambiance », a déclaré l’entraîneur de Liverpool. « Même quand nous avons commencé le match en étant menés, il y avait cette envie de dire : “Allez, on y va !” Beaucoup de joueurs nous ont apporté une aide précieuse. Je crois que c’est maintenant le troisième match à domicile que nous terminons sur une bonne impression, et un autre grand rendez-vous nous attend dimanche. Essayons de conclure de la meilleure façon possible cette série de quatre matches à domicile. »