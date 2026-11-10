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Le sélectionneur de la Serbie, Veljko Paunovic, a précisé les priorités tactiques de son équipe avant de recevoir l’Allemagne vendredi en Ligue des nations de l’UEFA. Paunovic insiste sur la nécessité pour son groupe de faire preuve de résilience et de discipline défensive face à l’équipe de Jurgen Klopp à Belgrade.

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L’Allemagne affronte une Serbie déterminée à Belgrade

L’Allemagne se rend à Belgrade vendredi pour affronter la Serbie dans un match crucial du groupe A2 de la Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe de Jurgen Klopp occupe la troisième place du groupe, à trois points des deux premiers, tandis que la Serbie, dernière, lutte pour éviter la relégation.

Le sélectionneur serbe Veljko Paunovic s’est exprimé devant les médias au centre sportif de la FSS, à Stara Pazova, avant d’affronter l’Allemagne au stade Rajko Mitic.

Malgré le parcours difficile de la Serbie, Paunovic voit dans ce match contre l’Allemagne une occasion idéale de montrer les progrès de son équipe sur le plan compétitif.

Paunovic réclame de la résistance et de la concentration face à l’Allemagne

Paunovic a souligné que son équipe devait livrer une prestation disciplinée et digne pour résister au système de jeu intense de l’Allemagne.

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« Nous considérons le match contre les Pays-Bas comme l’un de nos points de référence. C’est dans cette direction que nous voulons améliorer notre jeu, notre efficacité et notre régularité », a déclaré Paunovic. « Nous avons laissé une image qu’il nous faut maintenant confirmer. Je veux que nous soyons dignes sur le terrain, que nous opposions de la résistance à l’adversaire sans le ballon et que nous montrions des idées avec le ballon. »

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Évoquant les principaux axes de progrès face à une opposition de haut niveau, il a ajouté : « Dans le football, il faut être constant dans toutes ses actions et ne pas perdre sa concentration. Dans de nombreuses situations, nous pouvons encore améliorer notre jeu, sans le ballon comme avec, dans les passes vers l’avant, dans notre capacité à aller jusqu’à la finition et à concrétiser nos occasions. »

Le retour de Mitrovic et une mentalité sans crainte pour défier l’Allemagne

Paunovic a confirmé que Dusan Tadic conservait le brassard de capitaine et s’est réjoui du retour de l’attaquant Aleksandar Mitrovic pour mener l’attaque face à la défense allemande.

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« Mitrovic est très important pour nous en attaque, mais aussi au sein de l’équipe, dans le groupe de leaders que nous avons dans le vestiaire », a expliqué Paunovic. « Nous attendrons son arrivée, nous discuterons et nous verrons comment il se sent. Nous essaierons de tirer le maximum de ce qu’il est prêt à apporter. »

Pour mobiliser son groupe avant ce défi, Paunovic a ajouté : « Ces deux matches sont un nouveau défi et une occasion de voir où nous en sommes face à de fortes sélections nationales. Comme le dit la chanson, ‹ seuls les plus forts restent, ils n’abandonnent jamais ›. Quel que soit le résultat en Ligue des nations, nous essaierons d’en tirer le meilleur. »

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Un match à fort enjeu pour les deux équipes à Belgrade

L’Allemagne aborde ce match avec l’obligation de prendre les trois points pour maintenir la pression sur les deux premières places avant d’affronter les Pays-Bas lors de sa dernière rencontre de groupe.

La Serbie comptera sur le soutien organisé de ses supporters à domicile, notamment des groupes de jeunes dans la tribune est, pour créer une atmosphère intense pour l’équipe de Klopp.

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Les deux équipes effectueront leurs dernières séances tactiques à Belgrade. L’Allemagne visera une victoire décisive pour conforter ses chances de qualification pour les quarts de finale.