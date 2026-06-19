Le match du groupe 2 de la Coupe du monde 2026 entre le Qatar et le Canada, disputé vendredi matin (heure de Greenwich), a été marqué par un moment retentissant : le quatrième but des locaux signé par Nathan Saliba.

Les Canadiens ont finalement écrasé leur adversaire qatari (6-0) et prennent la tête du groupe avec 4 points, juste devant la Suisse, deuxième à la différence de buts. Le Qatar, lui, reste bloqué à une unité, à la quatrième et dernière place, derrière la Bosnie, troisième.

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Le début de la seconde période a été douloureux pour la sélection qatarienne, qui a encaissé un nouveau coup dur à la 54e minute – après l’expulsion de Hammam Al-Amin à la 33e minute – lorsque son joueur Asim Madbou a lui aussi reçu un carton rouge direct, suite à un tacle violent contre le Canadien Ismaël Koné, qui a quitté le terrain sur une civière sous les applaudissements du public.

La blessure de Koné semblait sérieuse, sa jambe laissant craindre une fracture, tandis que ses coéquipiers se prenaient la tête entre les mains et tentaient dans un premier temps de s’en prendre à Madbou.

Mais le joueur qatari, visiblement marqué par la gravité de la blessure de Koné, a alors reçu le soutien inattendu de ses adversaires, qui l’ont réconforté au moment de quitter la pelouse.

À la 64e minute, le remplaçant Nathan Saliba, entré en jeu à la place d’Ismail Koné blessé, a inscrit le quatrième but des Canadiens d’une frappe limpide sur coup franc.

Dès son but, Saliba a célébré en brandissant bien haut le maillot de Koné, en signe de solidarité avec son coéquipier blessé. Un geste largement salué sur les réseaux sociaux.



