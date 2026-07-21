La septième victime... Al Hilal annonce le départ d'un nouveau joueur

Le club d'Al-Hilal a annoncé le départ d'un nouveau joueur de ses rangs lors du prochain mercato estival, qui devient ainsi la septième victime de cette fenêtre de transferts.

Al-Hilal a publié un communiqué sur son site officiel, dans lequel il a annoncé son accord pour le transfert de son joueur Abdelkarim Darsi vers l'équipe d'Abha sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Le départ de Darsi intervient après une seule saison depuis son recrutement lors de la dernière fenêtre de transferts estivale, dans le cadre d'un transfert libre, après l'expiration de son contrat avec son ancien club, Al-Ahli, à la fin de la saison d'avant.

Darsi devient le septième joueur dont Al-Hilal se sépare lors de la nouvelle saison, que ce soit en raison de la fin des contrats ou d'un départ vers d'autres clubs.

L'entraîneur italien Simone Inzaghi avait écarté le gardien Ahmed Abou Rassine, le défenseur Ali Al-Bulaihi et l'attaquant Abdullah Radif du stage de l'équipe en Autriche.

En revanche, le défenseur espagnol Pablo Marí est parti à l'expiration de son contrat, ainsi que Mohammed Al-Qahtani vers Al-Qadsiah, en plus de l'attaquant brésilien Marcos Leonardo, qui a rejoint l'Ajax Amsterdam.

À noter que Darsi a disputé 28 matchs avec Al-Hilal la saison dernière, pour un total de 510 minutes, au cours desquelles il n'a réussi à marquer ni à délivrer aucune passe décisive.