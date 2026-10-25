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Le défenseur du Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck a salué la solidité défensive du BVB après un cinquième match sans encaisser de but en sept rencontres de Bundesliga, face à l’Eintracht Francfort. L’international allemand a assuré que Dortmund progresse rapidement avant d’affronter le Bayern Munich.

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Schlotterbeck, pilier de la défense du BVB lors d'une victoire sans encaisser de but

Nico Schlotterbeck a livré une prestation défensive remarquable lors de la victoire 1-0 du Borussia Dortmund contre l'Eintracht Francfort au Signal Iduna Park. Aux côtés de Waldemar Anton, Ramy Bensebaini et Ryerson, Schlotterbeck a empêché Francfort de tenter le moindre tir en seconde période.

Il s'agit du cinquième match sans encaisser de but du BVB en sept rencontres de Bundesliga cette saison.

Ce résultat a propulsé Dortmund à la première place du classement de Bundesliga.

Le défenseur salue l'entente de la défense à quatre et le talent de Beier

Au micro de Sky, Schlotterbeck s'est dit fier de la domination de sa défense en seconde période. « On s'est vraiment fait plaisir. Nous avons concédé quelques occasions en première période, puis absolument aucune en seconde », a déclaré Schlotterbeck.

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« Nous avons maintenant disputé cinq matches sans encaisser de but en sept rencontres… Nous nous entendons vraiment bien tous les quatre derrière. »

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« Maxi a montré toute sa qualité. Cette frappe dans le coin opposé du but, c'est sa spécialité. Noah [Atubolu] avait réalisé de très beaux arrêts… mais il n'a pas pu arrêter celle-là », a ajouté Schlotterbeck.

Schlotterbeck se tourne vers le match de coupe contre Brême et le choc face au Bayern

Schlotterbeck a souligné que, même si l'équipe continue de progresser, elle nourrit de grandes ambitions en coupe comme en championnat. « Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous progressons en tant qu'équipe », a indiqué le défenseur central.

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« La semaine prochaine, nous irons affronter le Bayern. Nous voulons livrer un grand match là-bas. »

« Avant cela, nous affronterons Brême… Le chemin le plus court vers un trophée passe par la coupe nationale », a-t-il rappelé à ses coéquipiers.

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La défense de Dortmund face à des tests décisifs

Après cinq matches sans encaisser de but en sept rencontres, la solidité défensive de Dortmund sera mise à l'épreuve au cours d'une semaine décisive.

Le BVB recevra le Werder Brême en Coupe d'Allemagne avant de se rendre à l'Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich.

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Schlotterbeck restera au cœur de la stratégie défensive de Kovac.