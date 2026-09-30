Dans un étrange paradoxe, le destin a voulu que les adieux internationaux des deux rivaux historiques, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, se croisent au cours d'une même semaine, mais de deux manières totalement opposées.

Ronaldo a en effet annoncé, ce mercredi, son départ du rassemblement de la sélection à l'issue de la conférence de presse du sélectionneur Jorge Jesus, lequel a confirmé que le capitaine des « Navigateurs », resté sur le banc tout au long du dernier match face à la Norvège, ne débuterait pas non plus comme titulaire contre le Danemark demain, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations européenne.

Dans son communiqué, « Don » s'est engagé à révéler au peuple portugais « en temps voulu » les véritables raisons de son départ.

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Les racines de la crise remontent au match d'Oslo : Ronaldo s'était en effet dirigé directement vers les vestiaires après la victoire (2-1) sur la Norvège, sans saluer les supporters avec ses coéquipiers, puis il avait manqué l'entraînement collectif pendant trois jours consécutifs, en signe de protestation manifeste contre le fait de ne pas avoir participé au match, ne serait-ce qu'en tant que remplaçant.

Des rapports de presse ont estimé que ce rebondissement soudain pourrait marquer la fin du parcours de Cristiano avec la sélection de son pays. Le journal portugais « O Jogo » a déclaré : « Cristiano Ronaldo a pris une décision irrévocable : il ne représentera plus le Portugal. Le match contre le Pays de Galles a été son dernier avec la sélection nationale. »

« Don » (41 ans) possède un bilan prodigieux au niveau international : il a disputé sa 234e apparition face au Pays de Galles, compte 146 buts avec le Portugal, en plus du titre de l'Euro 2016 et de deux titres en Ligue des nations européenne.

Des adieux parfaits

À l'inverse, de l'autre côté de l'Atlantique, Messi se prépare à des adieux parfaits. Il a annoncé sa retraite internationale le 31 août, mettant fin à 21 années avec la sélection, et a révélé qu'il avait rédigé sa lettre de retraite le 21 juillet, deux jours après la finale de la Coupe du monde, mais qu'il en avait reporté la publication en raison de la maladie de son père, décédé le 8 août.

La Fédération argentine a décidé de lui offrir des adieux dignes de lui : son président Claudio Tapia l'a convié à disputer un match d'adieu le 6 octobre face au Bénin, et il a également invité tous les champions du Mondial 2022 à y participer, qualifiant la rencontre de « dernier tango ».

Messi (39 ans) fait ses adieux à la sélection de son pays avec des chiffres époustouflants : 207 matches et 125 buts en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine, dont 21 en Coupes du monde, en plus de ses deux sacres en Copa América et de sa participation à la dernière finale du Mondial face à l'Espagne.

La « Puce » devrait bénéficier d'adieux légendaires face au Bénin, au moment même où Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal, en colère, pour la dernière fois semble-t-il.



