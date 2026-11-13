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Le Portugal se prépare à rendre hommage à la légende Cristiano Ronaldo d’une manière inédite lors de son prochain match de Ligue des nations de l’UEFA contre le Danemark. La sélection nationale a confirmé une série de gestes pour célébrer l’attaquant emblématique après sa récente décision de se retirer de la scène internationale.

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Un geste unique pour le GOAT sur le départ

La sélection portugaise s'apprête à rendre un hommage historique à Ronaldo ce samedi à l'Estadio Municipal de Braga. Pour souligner l'immense impact de l'attaquant sur son pays, tous les joueurs inscrits sur la feuille de match entreront sur la pelouse avec le numéro 7 emblématique lors des cérémonies d'avant-match. Cet hommage aura lieu avant la rencontre de la cinquième journée du groupe A4 de la Ligue des nations.

Selon A Bola, cette décision a été arrêtée lors d'une réunion au sommet entre les dirigeants de la Fédération portugaise de football (FPF) et le staff technique. Le président de la FPF, Pedro Proenca, a rencontré le sélectionneur Jorge Jesus ainsi que le groupe des cadres, qui comprend actuellement Bernardo Silva, Ruben Dias et Bruno Fernandes. Ensemble, ils ont estimé que voir tous les joueurs arborer le célèbre numéro 7 serait la manière la plus appropriée de marquer la fin d'une époque commencée en août 2003.

Des applaudissements à la Pedreira

Au-delà de l'image de toute l'équipe portant le numéro 7 à son entrée sur le terrain, les supporters du stade municipal auront eux aussi un rôle central. Un hommage symbolique a été prévu à la septième minute du match contre le Danemark. Les supporters présents dans les tribunes, surnommées « la Pedreira » en raison de l'architecture particulière du stade, pourront ainsi se lever et applaudir ensemble celui qui a été le capitaine de leur équipe pendant tant d'années.

L'UEFA aurait autorisé ces moments précis afin que la retraite du meilleur buteur de l'histoire du football en sélection soit célébrée avec toute la solennité nécessaire. L'atmosphère à Braga s'annonce particulièrement chargée en émotions alors que l'après-Ronaldo commence véritablement, même si l'équipe prendra le temps de saluer ses contributions historiques. Il est rare qu'une instance dirigeante autorise une manifestation aussi coordonnée lors d'un match officiel.

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Entretenir le souvenir à la Cidade do Futebol

Les hommages ne se limitent pas au jour du match : la FPF a également pris des mesures dans son centre d'entraînement. À la Cidade do Futebol, la fédération a choisi de laisser vide la chambre qu'occupait habituellement Ronaldo à la Maison des athlètes. Cette chambre inoccupée rappelle symboliquement son absence lors de la première trêve internationale depuis l'annonce de sa retraite en sélection.

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Ce geste au sein du rassemblement montre à quel point le départ du capitaine est ressenti par l'organisation et ses anciens coéquipiers. La fédération tient manifestement à ce que l'ouverture d'un nouveau chapitre ne fasse pas oublier les exigences qu'il a fixées. En laissant sa chambre inoccupée, la FPF reconnaît que Ronaldo demeure une part de l'identité de l'équipe, même s'il n'est plus sur le terrain.

La vie après la légende commence

Si les hommages à la légende qui s'en va restent au centre de l'attention, Jesus doit aborder une série de matches difficiles sans son arme la plus célèbre. L'équipe doit désormais compter sur des joueurs comme Fernandes et Silva pour mener l'offensive. Malgré la charge émotionnelle de ce week-end, l'objectif principal reste d'obtenir un résultat positif en Ligue des nations afin de préserver sa position dans le groupe. L'absence de Ronaldo laisse un vide non seulement dans le vestiaire, mais aussi dans le dispositif tactique de la sélection portugaise.