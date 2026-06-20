En dominant la Suède 5-1, la sélection néerlandaise a établi deux nouveaux records en Coupe du monde. Les Pays-Bas restent ainsi invaincus depuis quatorze rencontres dans la compétition et, plus largement, depuis dix-huit matchs de phase de groupes.

Ces statistiques ne prennent pas en compte le résultat d’une éventuelle séance de tirs au but : un match conclu aux tirs au but est, dans tous les cas, considéré comme un match nul.

Concrètement, les Pays-Bas ne ont plus connu la défaite en Coupe du monde depuis leur défaite 0-1 face à l’Espagne en finale 2010. En 2014 et 2022, les Néerlandais ont été éliminés par l’Argentine aux tirs au but – mais, selon cette règle, ces rencontres comptent comme des nuls – et en 2018, les Oranje n’étaient pas en lice.

Les Néerlandais portent ainsi leur série à quatorze matchs sans défaite en Coupe du monde, une performance jamais accomplie par aucune autre nation. Le précédent record, de treize matchs, était détenu par le Brésil entre 1958 et 1966.

Les Néerlandais n’ont plus connu la défaite au stade des poules depuis longtemps.

La dernière défaite remonte à 1994, lorsque la Belgique s’était imposée 1-0 à Orlando. Depuis, les Néerlandais ont disputé dix-huit matchs de groupe sans revers.

Ce record était jusqu’alors détenu par le Brésil, invaincu lors de ses dix-sept matchs de groupe consécutifs entre 2002 et 2022.