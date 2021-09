La sélection marocaine coincée en Guinée à cause d’un coup d’état

L’équipe nationale marocaine se trouvait à Conakry quand un coup d’Etat pour renverser le président local a eu lieu.

Le Maroc s’est rendu ce week-end en Guinée pour disputer un match qualificatif pour le Mondial 2022. Mais cette rencontre, programmée lundi, risque de ne pas avoir lieu. Et, il n’est pas sûr que les Lions de l’Atlas arrivent à rentrer chez eux dans les délais prévus. Et pour cause ; un coup d’Etat vient de se produire à Conakry.

Le président Alpha Condé, en poste depuis 2010 et qui avait été réélu en 2020, vient d’être renversé par des militaires. Ces derniers se sont emparés de pouvoir, comme le prouvent les vidéos et les photos qu’ils font circuler sur la toile ces dernières heures. Et aussitôt qu’ils se sont installés dans le palais présidentiel, les forces militaires ont fermé les frontières terrestres et aériennes.

Les Marocains rassurent leurs supporters

Cela a comme principale conséquence d’immobiliser les visiteurs qui se trouvent dans le pays, dont la sélection marocaine en fait partie. Les hommes de Valid Halilhodzic avaient un entrainement prévu ce dimanche, mais la séance n’a logiquement pas eu lieu. La conférence de presse d'avant-match a aussi été annulée. Sur Twitter, Stéphane Gili, l'adjoint du coach bosnien, a indiqué que le match n'aura certainement pas lieu. Alors qu’ils se trouvent dans un hôtel, Sofiane Boufal et ses coéquipiers ne pensent désormais qu’à repartir chez eux.

Les Lions de l’Atlas viennent de communiquer et mettre une photo sur les réseaux sociaux pour rassurer les supporters et aussi toutes leurs familles. Tout le monde est sain et sauf et surtout en sécurité. Rester à l’hôtel et ne pas en ressortir, c’est la consigne qui leur a été transmise par leur ambassade en attendant que la situation évolue positivement.

Un porte-parole de la délégation vient de s’exprimer pour faire savoir « qu’ils sont en contact avec la FIFA concernant la situation en Guinée » et que « la possibilité d'évacuer notre [la] délégation » est actuellement à l’étude.

Les instances internationales n’ont pour l’instant pas pris position à ce sujet, ni la Confédération africaine. Mais, cela ne saurait tarder très certainement. Espérons un dénouement heureux à cette situation complètement ubuesque.