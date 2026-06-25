La sélection iranienne a officialisé sa position concernant les célébrations de la communauté LGBT lors du match contre l’Égypte

La sélection iranienne a officialisé sa position concernant la polémique liée à la tenue de son prochain match contre l’Égypte en même temps que les manifestations de la « Journée de la fierté » (Pride Matchday), organisées pour défendre les droits de la communauté LGBT.

La rencontre très attendue entre l’Égypte et l’Iran, programmée samedi matin à Seattle, continue de susciter une vive polémique.

Le comité d’organisation local a en effet décidé de consacrer cette rencontre « Journée de la fierté » en hommage à la communauté LGBT.

Aucune des deux formations ne souhaite être associée à cette initiative, estimant qu’elle est en contradiction avec les valeurs religieuses et culturelles de leurs pays respectifs.

Avant même le coup d’envoi du tournoi, les deux sélections ont officiellement rejeté l’initiative et demandé l’annulation de tout événement lié à cette thématique, prévu en marge de la rencontre.

Jeudi, un porte-parole de la sélection iranienne a confié au New York Times : « L’Iran et l’Égypte sont deux nations musulmanes unies par des liens culturels et religieux profonds. »

Et d’ajouter : « Les positions exprimées par les deux fédérations reflètent les valeurs et les croyances partagées par les peuples des deux pays. Nous estimons qu’aucune célébration ni action promotionnelle liée à ce mouvement ne doit se tenir dans le stade ou lors de la rencontre. »