Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le milieu du Real Madrid Eduardo Camavinga en est absent.

Cette saison, le milieu de terrain n’est pas assuré d’une place de titulaire au Real Madrid : en 41 matchs officiels, il a été aligné d’entrée à 22 reprises et a inscrit deux buts ainsi qu’une passe décisive.

Le gaucher de 23 ans compte pourtant 29 sélections avec les Bleus ; fin mars, il était encore entré en jeu lors de la victoire 3-1 contre la Colombie. Malgré ces références, Deschamps a choisi de s’en passer.

Même sort pour l’attaquant des Spurs Randal Kolo Muani (32 sélections), également entré en jeu lors de la victoire contre la Colombie fin mars.

À l’inverse, Didier Deschamps a convoqué Jean-Philippe Mateta, Robin Risser et Maxence Lacroix. Entré en sélection en octobre dernier à 28 ans, l’attaquant a déjà pris part à trois rencontres avec les Bleus.

Le gardien de 21 ans du RC Lens, Risser, est convoqué pour la première fois, tandis que le défenseur de Crystal Palace, Lacroix (26 ans), n’a fait ses débuts en Bleu qu’en mars et intègre déjà le groupe pour la deuxième fois.

Les Bleus entameront la Coupe du monde le 16 juin face au Sénégal, avant de défier l’Irak le 22 juin et la Norvège le 26 juin lors de la phase de groupes.