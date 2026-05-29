Martijn Krabbendam émet des réserves sur la présence de Jurriën Timber dans la liste définitive des Pays-Bas pour la Coupe du monde. Selon l’observateur des Oranje, le défenseur polyvalent d’Arsenal pourrait finalement être écarté.

« Je peine à imaginer que Timber soit inclus dans le groupe », analyse Krabbendam dans le podcast VI Oranje. « Cela me paraît peu probable après une si longue inactivité. »

Inactif depuis mi-mars, le défenseur polyvalent a tout de même été convié par Arsenal à la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. « Hier ou aujourd’hui, tu effectues ton premier entraînement collectif après une si longue pause, rappelle Krabbendam. Par courtoisie, tu fais le déplacement pour la finale, mais Arteta ne va tout de même pas te lancer dans le bain, sauf si le PSG mène 4-0 ou plus. »

« Je ne peux pas imaginer ça. Et puis tu arrives dans un tel camp sans avoir joué », soupire Krabbendam, sceptique. « Alors tu joueras peut-être contre l’Algérie, mais pas très longtemps non plus. L’Ouzbékistan est la prochaine possibilité. Et puis le Japon est déjà au programme. »

« À quel moment compte-t-on le remettre en jambe ? », s’interroge à voix haute le spécialiste d’Oranje. « C’est la question qui me taraude : qu’est-ce qui est pragmatique, et qu’est-ce qui est vraiment pertinent ? »

Le Néerlandais a manqué les rendez-vous amicaux de mars contre la Norvège et l’Équateur, et sa dernière sortie internationale remonte à la victoire 4-0 contre la Lituanie en novembre dernier.